В течение месяца, с 25 марта по 24 апреля, таджикским трудовым мигрантам с правонарушениями дали шанс легализовать свое присутствие и трудовую деятельность на территории России. Как проходил процесс амнистии, кого он коснулся и каковы его итоги – в материале «АП».

Кого коснулась, а кого нет

Под амнистией для мигрантов следует понимать освобождение от ответственности за совершенные правонарушения на территории РФ. Она коснулась только тех граждан, которым ранее был запрещен въезд в Россию за неоднократные административные нарушения (два и более раза) в течение трех лет (пункт 4 статьи 26 Закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). А также тех, кто не выехал за пределы страны в течение 30 дней со дня окончания срока временного пребывания в РФ (пункт 8 того же закона).

По данным МВД РФ на 1 февраля 2017 года, в Россию из Таджикистана въехали 866 тысяч человек. При этом за последние три года количество таджикских трудовых мигрантов снизилось примерно на 13%.

Проще, амнистировали в первую очередь тех, у кого просрочена миграционная карта, кто не сумел своевременно получить патент или кому въезд в Россию был запрещен из-за неуплаты штрафа за несвоевременное оформление патента. Миграционная амнистия - 2017 не распространилась на лиц, которые были выдворены по решению судов.

По каждому отдельному случаю можно было получить ответ в правовом центре Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана и в представительстве Миграционной службы МВД России. Это для тех, кто был выдворен из России и находился на территории Таджикистана. А в самой Российской Федерации трудовые мигранты обращались в территориальные отделы Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД.

По имеющимся данным, на территории России в трудовой миграции находятся около 1 млн граждан Таджикистана. По данным Главного управления по вопросам миграции при МВД РФ, в прошлом году более 419 тыс. таджикских мигрантов приобрели патент на работу в России. А с января по март 2017 года на миграционный учет в РФ встали более 407 тыс. граждан Таджикистана.

В конце апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал срочно решить проблему административного выдворения нелегальных мигрантов из России. По его словам, на содержание одного мигранта после его задержания в месяц затрачивается 23 тысячи рублей, что в два раза больше, чем стоимость авиабилета из России в страны ближнего зарубежья.

По озвученным данным, в положении нелегалов в России находятся более 200 тысяч граждан республики. По данным Министерства труда, миграции и занятости населения РТ, нелегалов - 170 тысяч, половина из них уже выдворена или депортирована на родину. Все они ждут разрешения вернуться обратно, на заработки.

Аллаёр Кабиров – житель одного из районов Таджикистана - «штрафник». Зарегистрирован в Псковской области, но за неимением работы поехал на заработки на север России. К этому времени срок его миграционной карты истек, а для того чтобы получить новую, необходимо было пересечь границу. При проверке документов в аэропорту не повезло: на него наложили временный запрет на въезд в Российскую Федерацию. Вернулся обратно в Таджикистан, постоянную работу не нашел, перебивался случайными заработками. Когда по телевидению сообщили об амнистии, сразу обратился в миграционную службу за помощью. Там на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ «пробили» его данные и написали в уголке паспорта, что въезд ему будет разрешен только в июне следующего года. Это означает, что под амнистию парень не попал, так как въезд запрещен по решению суда.

И таких нарушителей не сотни, а тысячи. Вернуться в Россию хотят почти все.

За место под солнцем

С какими же проблемами столкнулись наши трудовые мигранты на местах?

Главной ошибкой многих трудовых мигрантов было то, что они обращались в отделения МВД России на местах, где вообще могли быть не в курсе объявленной амнистии, а не в отделения Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД, которые как раз и занимались вопросами трудовых мигрантов. В Москве, например, такие управления находились не в самих отделениях полиции, а в зданиях многофункциональных центров «Мои документы».

Хотя в разъяснениях по поводу амнистии говорится, что лица с просроченными сроками пребывания на территории РФ могут в течение одного месяца обратиться в миграционную службу и получить новые карточки на право проживания и трудовой деятельности, к сожалению, не везде это решение исполнялось должным образом.

- Я тоже прошел процесс легализации, - рассказывает Мухаммад, рабочий из Подмосковья. - Срок миграционной карты закончился в январе этого года, но, так как я работаю допоздна на производстве, у меня не было возможности продлить срок документа. Я думал, раз амнистия, то не будут за это штрафовать. При этом сообщалось, что если иностранный гражданин уже имеет просроченную миграционную карту, то к административной ответственности его не привлекут. Но им нет разницы: один день у тебя просроченный или 10 лет, по крайней мере многим из тех, кто обращается в миграционные службы МВД РФ, приходится платить штраф от 10 до 15 тысяч российских рублей. Одним словом, «плати и спи спокойно».

Мухаммад сомневается в прозрачности проведенной амнистии.

- Сдается мне, что бедные мигранты должны дополнительно пополнять российскую казну. Каждый платит за право быть под солнцем, - говорит он.

Боязнь «а вдруг не впустят обратно, депортируют, выдворят, оштрафуют» мотивировала некоторых трудовых мигрантов не выходить из тени и оставаться в прежней нелегальной позиции. Некоторые посчитали амнистию обычной «ловушкой» для нелегальных рабочих, мол, она задумана, чтобы задержать и депортировать как можно большее количество мигрантов. Имелись даже случаи задержания наших соотечественников сразу по приезде в Россию. Впрочем, большинство все же без каких-либо проблем выправили свои документы и продолжают трудиться в России.

Многим мигрантам просто не хватило времени, чтобы пройти амнистию. Поэтому чаще они обращались в последний момент с сайта rod-pravo.org

Плюсы и минусы амнистии

За месяц Россия официально амнистировала 102 тысячи таджикских трудовых мигрантов. Это те из примерно 170 тысяч ожидаемых трудовых мигрантов, которые как раз подпадали под соответствующую статью российского федерального закона.

В Министерстве труда, миграции и занятости населения РТ считают, что кампания прошла успешно: российские правоохранительные органы и представители миграционной службы Таджикистана работали на местах слаженно. По данным ведомства, остальные «не прощенные» в основном были выдворены за нарушение других статей российского законодательства или по решению судов.

По неофициальным подсчетам, из 256 тысяч нелегалов амнистировано 102 тысячи, а это означает, что проблемы не закончены для 154 тысяч человек.

Эксперт по трудовой миграции Центра по правам человека Улугбек Авезов рассказывает, что к ним в организацию за последний месяц обратилось много трудовых мигрантов.

- Как объявили амнистию, в офисы общественной организации «Центр по правам человека» в Душанбе и Худжанде начали звонить граждане, у которых есть запрет на въезд в Россию. В день по этому вопросу мы принимали до 40 звонков, также к нам ежедневно приходило по 4-5 человек. Иногда было физически невозможно ответить на все вопросы, поэтому мы решили консультировать их через наши страницы в соцсетях, сайты, паблик-чаты, - говорит эксперт.

Подводя итоги амнистии, эксперт считает, что основная проблема состояла в том, что не вовремя обновлялись базы данных, что негативно отразилось на всей кампании по амнистированию.

- В Таджикистане попадавших под амнистию людей в Министерстве труда, миграции и занятости населения вычеркивали из предварительного списка о снятии запрета, который им представило МВД России, а оказалось, что на сайте самого МВД и в электронной базе данных погранслужбы РФ эти люди до сих пор числились в списке «штрафников». То есть с них не был снят запрет на въезд, так как новые данные в базу еще не были внесены, - рассказал Авезов.

По его словам, имели место случаи, когда человеку здесь дали добро на выезд, при пересечении российской границы проблем не было, и только при обращении в ГУВМ МВД выяснилось, что у него до сих пор стоит запрет на въезд.

- Мигранту дали три дня, чтобы он покинул территорию России. Представляете, какие материальные затраты и моральный ущерб понесли люди? Юристам центра приходилось подготавливать письменный запрос от имени гражданина Таджикистана в МВД РФ, чтобы было основание в случае чего обращаться в суд, - говорит Улугбек Авезов.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60% респондентов – граждан РФ выступили против предложения о проведении амнистии для нелегальных мигрантов.

Вторая проблема, по мнению Авезова, состоит в том, что послабления сделали только для той части запретников, которые нарушили пункты 4 и 8 статьи 26 Федерального закона РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

- А что делать остальным - тем, кто нарушил правила пересечения госграницы РФ, сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в РФ, совершал административные правонарушения (неправильная парковка, например), имел непогашенную судимость, был выдворен не раз или участвовал в деятельности иностранных или международных НПО, которые признаны в РФ нежелательными? К сожалению, большинство граждан Таджикистана, по которым вынесено постановление о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации, попадает именно в число этих «остальных», - подчеркивает юрист.

Также, по словам эксперта, для амнистии был поставлен очень маленький срок – месяц, и за это время не все успели пройти процедуру легализации.

- Амнистия в сфере трудовой миграции – нововведение, и оно в диковинку для трудового мигранта, который должен осознать, что это такое, проанализировать на примере других. Все это требует немало времени. Поэтому следовало бы продлить срок, как, например, в отношении трудовых мигрантов из Молдовы, - говорит он.

Еще одной проблемой стала неготовность российских правоохранительных органов к оперативной проверке и оформлению заявлений таджикских граждан, отчего процедура затянулась и трудовым мигрантам было довольно трудно рассчитывать на получение законодательного прощения в срок. Как сообщает «Sputnik Таджикистан», российский эксперт по вопросам миграции Юрий Московский считает, что органы власти в регионах были недостаточно оповещены о том, как именно должна была проходить амнистия. За неимением подобного опыта процесс проходил долго и не совсем слаженно.

Со слов руководителя информационно-правового центра «Миграция и закон» Гавхар Джураевой, в будущем необходимо обеспечить дифференцированный подход к отбору людей, которые могут быть амнистированы. К примеру, принимать во внимание рекомендацию работодателей, которые сами готовы заплатить штраф за нарушение режима работником.

Еще одна проблема – в информированности. Несмотря на то, что о процессе амнистии писали многие СМИ, а представительство Миграционной службы Таджикистана в РФ в соцсетях распространяло специальную памятку для таджикских трудовых мигрантов, значительная их часть, которых касалась амнистия, узнали о ней слишком поздно. Но главная проблема была в том, что из-за низкой правовой грамотности они так и не поняли, как должен был происходить процесс. Поэтому, по мнению, специалистов, в следующий раз необходимо выпускать памятки или специальные мобильные приложения, разъясняющие простым языком или визуально, что должны делать трудовые мигранты. Многие не знали, куда именно нести им документы, а пока разобрались, было уже поздно.

Что дает амнистия?

Итак, зачем государство проводит амнистию и что она дает?

По мнению экспертов «Ферганы.ру», вероятный мотив – начало очередного этапа работы с нелегальной трудовой миграцией и всеми ее последствиями. За этим условно можно увидеть два ключевых аспекта.

1. Экономический. Нелегальная трудовая миграция – глобальный пласт российской теневой экономики. Когда денежные потоки не фиксируются, их объем и направление остаются вне зоны видимости компетентных органов. Это значит, что возрастает риск финансового участия в запрещенной законом деятельности.

2. Аспект безопасности. Россия пытается вывести нелегальных мигрантов из тени. Если амнистия – первый шаг в многоходовой стратегии, то следующим действием станет ужесточение правил пребывания и более жесткие наказания для нарушителей.

Что касается Таджикистана, амнистия – хороший способ решения экономических и социальных проблем. Занятые граждане за рубежом – это прибыль, отсутствие необходимости в социальных программах, сдерживание роста безработицы на родине и, как следствие, низкий уровень недовольства населения. Слабые стороны этой тактики – зависимость от внешних факторов и усугубление проблемы из-за откладывания ее решения.

В стратегическом аспекте рост трудовой миграции для Душанбе оборачивается минусом, так как зависимость от денежных переводов пагубно воздействует на внутренний рынок труда. Стимулируя миграцию и снижая давление на рынке труда, государства несут значительные потери в человеческом капитале и устойчивом развитии страны.

Амнистия для Таджикистана – это хороший способ решения проблем. Занятые граждане за рубежом – это прибыль и сдерживание роста безработицы на родине. Фото: «Sputnik Таджикистан»

Между тем амнистия помогает разрабатывать и улучшать российское законодательство, уже сейчас РФ прорабатывает комплекс мер в отношении иностранных граждан. Например, в январе этого года вступил в силу закон, согласно которому в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях суды могут назначать иностранцам за нарушения штраф в размере 7 тысяч рублей без выдворения. И депортирован иностранец будет только при повторном нарушении в течение года. Раньше такой альтернативы не было.

Еще одно новшество: в МВД разрабатывается законопроект о добровольном контролируемом выезде, согласно которому иностранные граждане в случае совершения незначительного правонарушения могут избежать депортации и, самостоятельно купив билет, уехать под надзором полиции. Это одна из мер по гуманизации миграционного законодательства, но обусловлена она стремлением сэкономить на содержании нарушителей и их депортации.

Амнистия также поможет наладить порядок во внутренней системе администрирования и пресекать преступления со стороны самих россиян.

Так, согласно сообщениям МВД РФ, количество «резиновых квартир» в России, в которых иностранные граждане фиктивно зарегистрированы по месту жительства, сократилось за два года в 200 раз.

В прошлом году по факту постановки на учет иностранных граждан зарегистрировано почти 20,5 тысячи преступлений, за фиктивную регистрацию с миграционного учета были сняты в 2016 году 22 тысячи 931 иностранный гражданин, а за три месяца 2017 года - 2 тысячи 283 человека.