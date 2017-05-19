Три человека пострадали во время ежегодной конференции Google в Калифорнии, об этом сообщает агентство Associated Press, пишет РБК.



Инцидент произошел в четверг, 18 мая, в Маунтин-Вью. По словам представителя местной пожарной службы Линна Брауна, три человека были госпитализированы, у одного из них диагностированы опасные для жизни травмы.

В заявлении Google говорится, что «небольшой пожар» произошел на кухне, и никто из участников конференции не пострадал. В компании сообщили, что все пострадавшие являются работниками, которые обслуживали мероприятие, они получают лечение.