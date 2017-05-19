Все президенты со времен Рональда Рейгана выбирали Мексику или Канаду для своих первых зарубежных турне. Трамп порвал с традицией, и первой страной, которую он посетит, будет Саудовская Аравия, пишет Радио "Свобода".

Отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом были натянутыми в годы правления Обамы, и Трамп надеется их улучшить, в частности, понизив приоритетность вопросов прав человека в двусторонних отношениях и сосредоточившись на борьбе с терроризмом и противодействии экспансионизму Ирана.

Из Саудовской Аравии американский президент направится в Израиль. Планировалось его выступление на месте старинной крепости Масада, но это мероприятие было отменено, так как израильские власти не разрешают там посадку вертолетов, а пользоваться фуникулёром Трамп отказался. У Трампа также запланирована встреча с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Следующая остановка Трампа — Ватикан, где ему даст аудиенцию Папа Франциск. Во время прошлогодней президентской кампании в США понтифик, не называя имен, заявил, что «те, кто возводят стены, препятствующие свободному передвижению людей, не могут быть христианами». Трамп ответил, что религиозному человеку «не пристало» ставить под сомнение веру ближнего.

Из Рима президент вылетит в Брюссель на неофициальную встречу с руководителями стран НАТО и в завершение поездки вернется в Италию, где примет участие в саммите “Большой семерки», которая пройдет на Сицилии.