200 тысяч рублей получат в качестве компенсации морального вреда за смерть таджикского мигранта от пыток в отделе полиции одного из районов Подмосковья родственники убитого.

Как сообщается на сайте Комитета по предотвращению пыток РФ, 18 мая Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда Илхому Алихонову, брату Фарруха Урозова, которого полицейские забили до смерти в отделе полиции Солнечногорского района в 2014 году.

Таким образом, суд оценил моральный вред, причиненный Илхому преступлением полицейских, в двести тысяч рублей (три тысячи долларов). Хотя в исковом требовании речь шла о трех миллионах трехста тысячах рублей.

Юристы Комитета по предотвращению пыток, представляющие интересы брата погибшего, намерены обжаловать это решение в части размера присужденной компенсации, поскольку считают, что он не соответствует стандартам международного права и принципу справедливости.

Комитет по предотвращению пыток напоминает, что 26 сентября 2014 года в Комитет против пыток за юридической помощью обратился житель Подмосковья Илхом Алихонов.

Он рассказал правозащитникам, что вечером 17 сентября в их дом вошли сотрудники патрульно-постовой службы вместе с женщиной из соседнего дома и увезли его брата Фаруха. Как позже узнал Илхом, Фарруха задержали по подозрению в применении насилия к шестилетней дочери соседки.

Как объяснил Илхом, через некоторое время к его дому вновь приехали полицейские и забрали уже его самого вместе с приятелем Фирдавсом Сатторовым в то же отделение полиции. Там Алихонов слышал, как его брат, находящийся в одном из кабинетов, сильно кричит. На время ему даже удалось увидеть Фарруха через приоткрытую дверь: брат сидел на полу со скованными за спиной руками, на его лице отчетливо виднелись многочисленные кровоподтеки и ссадины, на полу была кровь.

На сайте Комитета по предотвращению пыток РФ сообщается, что рано утром 18 сентября Илхома и Фирдавса выпустили из отделения полиции. Спустя несколько часов они узнали, что Фаррух скончался. Согласно заключению экспертизы, Урозову было нанесено более семидесяти пяти ударов по голове, телу и конечностям. Избивавшие сломали ему двенадцать ребер. Урозов скончался от множественных травм и удушения.

19 января 2016 года в Солнечногорском городском суде Московской области началось рассмотрение уголовного дела по существу. В ходе пятимесячного судебного разбирательства были допрошены более тридцати свидетелей, исследованы десять томов уголовного дела, изучены многочисленные экспертизы.

15 июня 2016 года судья Солнечногорского городского суда Московской области Станислав Чепик вынес обвинительный приговор в отношении трех подсудимых. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека») и п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств и повлекшее тяжкие последствия»). Дейкун и Чернышев приговорены к семи годам и четырем месяцам лишения свободы каждый. Гордеев – к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Суд постановил, что осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Осужденные не согласились с этим приговором и обжаловали его в Московский областной суд. 27 октября прошлого года суд оставил решение суда первой инстанции в силе, а апелляционные жалобы осужденных – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В январе 2017 года юристы Комитета по предотвращению пыток подали в Замоскворецкий районный суд Москвы иск о компенсации брату погибшего морального вреда, причиненного преступлением полицейских.

Вчера судья Нелли Рубцова частично удовлетворила исковые требования, постановив взыскать с МВД России в пользу Илхома Алихонова двести тысяч рублей.

Этим решением не удовлетворен юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов, который представлял интересы Илхома Алихонова в суде:

«Заявленные нами исковые требования в размере трех миллионов трехсот тысяч рублей соответствуют компенсациям, которые по аналогичным делам назначает Европейский суд по правам человека. Судья Рубцова, однако, сочла, что двести тысяч рублей будет достаточной компенсацией за моральные страдания, которые перенес Илхом после гибели брата в результате избиения до смерти в отделе полиции. Мы, конечно, будем обжаловать это решение суда в части размера присужденной компенсации».