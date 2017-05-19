В пятницу в Иране проходят президентские выборы, интрига на которых, похоже, сохранится до последнего. И реформистские силы, и консерваторы имеют шансы на успех. Оба лагеря сделали все возможное, чтобы добиться победы уже в первом туре.

В пятницу, 19 мая, в Иране проходят 12-е по счету президентские выборы после объявления страны Исламской Республикой в 1979 году. В выборах будут участвовать только четверо кандидатов, хотя заявки на участие подали 1636 человек (1499 мужчин и 137 женщин).

​После проверки всех кандидатов Советом стражей Конституции (специальный орган, состоящий из представителей исламского духовенства и правоведов) к выборам были допущены только шестеро, но ​двое сняли свои кандидатуры в пользу фаворитов президентской гонки из противоборствующих реформистского и консервативного лагерей. В числе недопущенных к выборам был экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост с 2005 по 2013 год.

Как сообщает "Голос Америки", фаворитом в данных выборах считается действующий президент Хасан Рухани. Серьезную конкуренцию ему может составить Ибрагим Раиси, сторонник жесткой линии и приближенный высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Еще два кандидата, продолжающих борьбу - сторонник реформ Мустафа Хашеми-Таба и ультраконсерватор Мустафа Мирсалим.

Как сообщает Би-би-си, если никто из кандидатов не получит больше 50% голосов, на следующей неделе пройдет второй тур.

Каждый действующий президент переизбирался в Иране, начиная с 1985 года, когда духовный лидер страны аятолла Хаменеи сам успешно баллотировался на второй срок.

Согласно заявлению министра внутренних дел, в стране открылись 63500 избирательных участков.

Они должны закрыться в 18 часов по местному времени, однако ранее на выборах голосование часто продлялось на несколько часов из-за высокой явки. Первые итоги выборов объявят в воскресенье, 21 мая.

В соответствии с иранской конституцией, последнее слово в любых государственных делах остается за высшим руководителем. Президент Ирана играет второстепенную роль, но все же обладает значительной властью и влиянием как во внутренней, так и во внешней политике.

Таким образом, вопросы которые волнуют избирателей в первую очередь касается экономики.

Ирану срочно нужны огромные иностранные вливания для восстановления стареющей инфраструктуры в промышленности, энергетике и строительстве.

Людей также волнует проблема безработицы и рост разрыва между самыми богатыми и самыми бедными. Раиси пытается активно играть на этом, представляя себя как защитника обездоленных.

Например, он пообещал втрое увеличить пособия для безработных и бедняков. Роухани же выступает за системные реформы и инвестиции в инфраструктуру страны.

Ключевыми являются вопросы свободы слова, а также личных свобод. В Иране сейчас блокируются "Фейсбук", "Твиттер" и Youtube. Однако работает мессенджер Telegram и сеть Instagram.

Раиси, в отличие от Роухани, считает, что их тоже нужно блокировать. Консервативный кандидат также хочет ужесточить контроль за тем, как и какую одежду носят жители Ирана.

Например, сейчас многие девушки носят хиджаб так, что из-под платка видны волосы, или надевают довольно обтягивающие платья.

При Роухани полиция относилась к этому терпимо. Но Раиси считает, что с такой "вольницей" нужно заканчивать.