В редакцию «Азия-Плюс» обратились родные молодых людей, которых обвиняют в незаконном предпринимательстве и краже интернет-трафика у "Магафон-Таджикистан". Родные уверены, что все обвинения, которые сейчас предъявлены их детям, надуманны, и в деле нет никаких доказательств вины.

В апреле прошлого года был задержан экс-глава Центра информационных и коммуникационных технологий исполнительного аппарата президента Таджикистана 34-летний Кадамджон Сафизода.

Вместе с ним по подозрению в незаконном предпринимательстве, были задержаны еще пять человек.

Кадамджон Сафизода, Парвиз Назаров, Владимир Бобоев, Зухайл Сангинов, Арслон Махкамов и Фуркат Раззоков обвинялись в организации незаконного интернет-трафика компании «Мегафон - Таджикистан».

Кадамджон Сафизода Cоцсети

По словам родителей, суд по делу шести молодых мужчин должен был начаться еще в декабре прошлого года по итогам расследования, которое вело Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана. Тогда подследственным было предъявлено обвинение только по одной статье УК РТ – 259, ч.2 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы).

«Однако с самого начала этого дела Служба связи настойчиво предъявляла обвиняемым нанесение ущерба в немыслимых размерах - от 12 млн сомони до 140 млн сомони. Естественно, с официальными заключениями двух проведённых экспертиз, которые выявили ущерб в размере 6 тысяч 829,83 долларов, Служба связи была не согласна и потребовала дополнительного расследования со стороны Управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры Таджикистана. По распоряжению Генпрокуратуры дело было направлено судом на доследование», - рассказывают родители.

В ходе следствия в Генпрокуратуре, по словам родителей, дело начало «обрастать» странными данными. «В изъятых вещественных доказательствах, в данном случае речь идет о компьютерах, были найдены 60 зарегистрированных сим-карт. Но неизвестным образом, те вещественные доказательства, которые должны храниться в следственных органах, оказываются в Службе связи. И потом выясняется, что речь идет уже не о 60 сим-картах, как было изначально, теперь в деле фигурирует 201 сим-карта», - отмечают они.

Также родные подсудимых отмечают еще один факт, который у них вызывает большие сомнения.

«В результате двух технических и одной финансовой экспертизы было установлено, что ущерб сотовому оператору они нанесли на сумму 6 тыс. 829,63 долларов (или 52 тыс. 631 сомони). Так было и в материалах следствия, когда уже следствие вела Генпрокуратура. Но когда проверку провела Служба связи, ущерб вырос в несколько сотен раз – до 8 миллионов сомони. Допустим, что наши дети действительно нанесли ущерб компании «Мегафон» в размере 8 млн сомони с помощью 201 сим-карты в течение трех лет. Выходит, что каждый месяц один клиент использовал интернет на 1100 сомони? Разве это возможно? Эти факты говорят о том, что обвинения надуманные, и наших детей хотят посадить надолго», - отмечают они.

Родители признают вину детей. Но...

«Наши дети по молодости совершили ошибку, они признают, что на самом деле на крыше дома по проспекту Рудаки установили незаконное оборудование, которое использовалось ими всего 20 дней - с 1 по 20 марта 2016 года. Сейчас же в материалах дела указывается, что организованная ими незаконная связь работала три года», - отмечают родные подсудимых.

Они не понимают на чем основано это обвинение. «Табуляграммы интернет-трафика невозможно восстановить за последние три года, чего нет и в материалах следствия. В Таджикистане вы сможете восстановить табуляграмму только за последние три месяца, и не более», - говорят родные.

«И в этот раз, по истечению 13 месяцев, в суд Исмоили Сомони направлено дело, в котором кроме статьи 259 были добавлены новые – ст. 244 (кража), 299 (модификация компьютерной информации) и 253 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РТ», - говорят родители обвиняемых.

Родственники подследственных не понимают, каким образом их детям предъявлены обвинения по статье 224, ч.4, где говорится о краже в особо крупном размере. В примечании к данной статье УК РТ говорится, что под кражей подразумевается противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого материального имущества. «В данном случае, интернет-волны не могут быть физическим имуществом, и абсурдность данного обвинения по данной статье понятна всем», - настаивают родители.

«То же самое касается обвинений по статьям 299 части 1 (модификация компьютерной информации) и 253 части 1,2 (злоупотребление доверием). Связь, во-первых не является, имуществом. Также наши дети не взламывали никаких электронных программ «Мегафона», а использовали альтернативную программу, не злоупотребляли чьим-то доверием, поскольку не работали в «Мегафоне». Эти статьи не совпадают с составом их преступления», - отмечают родители.

Родные также не согласны с обвинениями по статье 259 части 2 УК РТ (незаконное предпринимательство). «Ущерб, нанесенный до 80 тысяч сомони, оценивается по части 1 этой статьи. Согласно первым экспертизам, речь шла об ущербе в размере 52,6 тысячи сомони», - отмечают родители.

Родители обвиняемых также говорят, что в Турсунзаде в прошлом году была задержана группа лиц, которые организовали подобный незаконный трафик, но уже в августе 2016 года они вышли по амнистии, оплатив штраф. Они не понимают, почему в отношении их детей применяется совсем иное отношение.

«Нигде в мире за такие преступления не предъявляются такие обвинения, причем без всяческих доказательств. Мы просим справедливого суда над своими детьми», - говорят родители.

Обвиняемые признали вину

Стоит подчеркнуть, что все обвиняемые, за исключением самого Кадамджона Сафизода, признали вину по статье 259 ч.2 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы) Уголовного Кодекса РТ и нанесении ущерба в размере 52 тыс. 631 сомони.

Подобные обращения родные молодых людей направили президенту Эмомали Рахмону, главе Исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон, Омбудсмену, главе МВД, Генеральному прокурору Таджикистана.

На момент публикации материала, «АП» не удалось получить комментарий в Службе связи.