Онкологические заболевания являются одними из распространённых и опасных болезней, с которыми могут столкнуться и стар и млад, богач и бедняк. И тогда страховой полис может стать единственным надежным механизмом защиты их здоровье от последствий этой болезни.

Онкологические заболевания являются бичом в современном мире. Ученые к факторам риска возникновения онкологических заболеваний относят то, что стало образом жизни современного человека, то есть постоянное нахождение в тесной связи со стрессом, плохой экологией, питание жирной, тяжелой пищей, порой с наличием в ней ГМО (ГМП). Немаловажным фактором риска также является беспокойство за будущее своих близких, а также вредные привычки, например, курение.

В нашей республике в настоящее время функционируют 2 государственные и 24 негосударственные страховые организации, которые оказывают гражданам различные услуги по страхованию. Однако, к сожалению, в ассортименте действующих в республике страховых организаций нет такого вида страхования, как страхование от последствий онкологических заболеваний.

Суть указанного вида страхования заключается в том, что на страхование принимается совершенно здоровый человек, а при заболевании раком оплачиваются все расходы больного на лечение, начиная с диагностики больного, которое стоит очень больших денег, хирургического вмешательства, химиотерапии, лучевой терапии и кончая оплатой всех других видов лечения, связанного с этим заболеванием.

Шансы есть всегда

Кстати, о диагностировании больных. При диагностике болезни на ранних стадиях и оказании квалифицированной медицинской помощи шанс выжить после постановки страшного диагноза довольно высок.

Согласно информации российских онкологов, размещенной в СМИ, в случае своевременного диагностирования и лечения онкологии первой стадии около 93% людей полностью выздоравливают. На второй стадии выживаемость все еще высока – порядка 75%. Обращение в клинику на третьей стадии рака спасет жизнь 55% пациентов. При лечении онкологии на четвертой стадии выживает лишь 13% людей.

Данный вид страхования относится к добровольному медицинскому страхованию, то есть к рисковым видам страхования, и смерть больного от заболевания не является страховым событием. Смерть от онкологических заболеваний предусмотрена только в Правилах долгосрочного накопительного страхования жизни, где говорится о смешанном страховании жизни, страховании к бракосочетанию и т.п., которые имеются в ассортименте отечественных страховщиков. В этих видах страхования смерть страхователя считается страховым событием и выплачивается оговоренная в договоре страховая сумма только в тех случаях, когда договор страхования действовал более 6 месяцев. Некоторые страховые организации увеличивают этот срок до 1-2 лет.

Таким образом, страховой полис от онкологических заболеваний специально предназначен только для обеспечения страховой защиты от убытков, наступающих в результате оплаты медицинских расходов на лечение.

Нереальные затраты….

Лечение онкологических заболеваний входит в число самых дорогостоящих видов лечения. Лишь немногие граждане могут позволить себе качественное лечение, в том числе с выездом в зарубежные медицинские учреждения.

В связи с тем, что в нашей республике нет официальных данных по статистике онкологических заболеваний, а также о расходах больного на лечение этого недуга, мы использовали информацию из российских СМИ. Например, в Российской Федерации хирургическое вмешательство обойдется пациенту в среднем в 20 000 - 150 000 рублей (355–2669 долл. США), в зависимости от типа опухоли и ее локализации. Лучевая терапия будет стоить в среднем 15 000 - 45 000 рублей (266–800 долл. США) за курс. Химиотерапия – 55 000 - 300 000 рублей (978–5338 долл. США), в зависимости от препаратов и продолжительности приема.

Вышеназванные цифры лишь приблизительно отражают реальные затраты. Добавьте к ним стоимость пребывания в лечебном учреждении, оплату лекарственных препаратов, дополнительных процедур, анализов и обследований, и общая сумма произведенных расходов покажется огромной даже для состоятельных граждан.

Поэтому страховая сумма, которая выплачивается страховой организацией при онкологическом заболевании для тех, кто не обладает столь значительными средствами, может существенно помочь человеку справиться с указанным недугом.

Необходимо отметить, что страхование от последствий онкологических заболеваний не относится к области фантазии или демагогии, то есть это не для скептиков (имеется в виду в условиях Республики Таджикистан, где страхование все еще не стало культурой общества), а для прагматиков, потому что оно давным-давно отработано и успешно проводится на западных страховых рынках, а в настоящее время и некоторыми страховыми организациями Российской Федерации. Страхование от последствий онкологических заболеваний – это реальный механизм защиты здоровья человека, то есть своевременное диагностирование, обнаружение болезни, а также своевременное лечение больного, так как страховой полис оплачивает все расходы.

… и реальный механизм

Страхование от последствий онкологических заболеваний реально предоставляет страхователю возможность:

- получить более качественную и дорогостоящую медицинскую помощь;

- по некоторым программам – оправиться на лечение в зарубежную клинику;

- получить экспертное сопровождение и консультации по подбору клиники и программ лечения;

- поддержать уровень своей жизни и жизни своей семьи на время прохождения терапии.

По сложившимся в страховании стандартам размер страховой премии (плата за страхование) может составлять от 3 до 10 процентов от заявленной страхователем страховой суммы, согласно выбранной программе медицинских услуг. Сроки страхования могут быть от 5 до 15 лет и более. Выплата страховых премий (т.е. страховых взносов. – Прим. ред.) по согласованию со страховой организацией может быть ежегодной или единовременной за весь срок. При единовременной выплате страховой премии ее размер может быть на порядок меньше, чем при ежегодной выплате.

По общепринятым условиям, на страхование от последствий онкологических заболеваний договоры страхования могут заключаться гражданами Таджикистана, постоянно проживающими в РТ иностранными гражданами и лицами без гражданства в возрасте от 16 до 77 лет, как в свою пользу, так и в пользу своих детей и других родственников.

В страховых организациях России, которые проводят страхование от смертельно опасных заболеваний, в том числе от онкологических заболеваний, введены следующие ограничения.

- Минимальный возраст застрахованного лица варьируется от 0 до 18 лет, многие программы не распространяются на несовершеннолетних;

- Максимальный возраст для оформления полиса обычно составляет от 55 до 65 лет;

- Состояние здоровья. На момент заключения договора страхователь не должен иметь диагностированных (в том числе вылеченных) онкологических заболеваний. Большинство компаний отказывают в страховании также при наличии ВИЧ, СПИДа.

Имеется также ряд и других ограничений, например нахождение в местах лишения свободы, диагностированный гепатит С и др.

Возможно, подобные ограничения будут введены и в наших Правилах.

Самое важное в предлагаемом виде страхования заключается в том, что страховые премии (плата за страхование) могут быть выплачены как самим страхователем, так и различными гуманитарными и т.п. организациями.

Правила уже составляются

В настоящее время Институт экономики и демографии АН РТ разрабатывает соответствующие Правила страхования от онкологических заболеваний и обрабатываются статистические данные по указанному заболеванию. Эти данные позволят правильно определить срок страхования, размер страховой суммы, то есть ответственности страховой организации, а также размер страховой премии (плата за страхование), уплачиваемой страхователем при заключении договора страхования.

Необходимо отметить, что в Правила страхования от последствий онкологических заболеваний страховые организации могут включить и свои опции по оказанию медицинских услуг. Эти опции могут сделать страховой полис более дорогим или, наоборот, более дешевым и доступным для граждан.

После составления Правил, они будут представлены Национальному банку РТ, при котором функционирует госслужба страхового надзора. Указанная служба будет рекомендовать отечественным страховщикам получить лицензию на проведение данного вида страхования. А после страховщики, проводя разъяснительную работу в СМИ, лечебных учреждениях, трудовых коллективах и т.п., будут предлагать гражданам приобрести полис страхования от последствий онкологических заболеваний и одновременно приобрести спокойствие духа за здоровье свое и своих близких.