АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 МАЯ

- Важных мероприятий на данный день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 МАЯ

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Великим Герцогством Люксембург.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 МАЯ

1936 – Родился фольклорист Салохиддин Фатхуллоев.

1942-1982 – Родился балерина, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Малика Собирова.

1944 – Родился доктор педагогических наук, профессор Саидбой Шербоев.

1949-2009 – Родился журналист Абдулхай Саидов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Колебание температуры: в долинах ночью от 15-20 до 19-24 тепла, днем от 30-35 до 33-38 тепла, в горах ночью от 5-10 до 8-13 тепла, днем от 18-23 до 22-27 до тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Колебание температуры: в долинах ночью от 16-21 до 19-24 тепла, днем от 30-35 до 35-40 тепла, в предгорьях ночью от 8-13 до 11-16 тепла, днем от 24-29 до 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по Востоку ГБАО ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По Районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Колебание температуры: в долинах ночью от 11-16 до 14-19 тепла, днем от 28-33 до 33-38 тепла, в горах ночью от 8-13 до 11-16 тепла, днем от 20-25 до 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.