Грандиозное шоу состоится на Центральном стадионе Душанбе 23 мая. Оно организовано мэрией в честь Дня молодежи. Начало мероприятия в 19:00.

В Парке национального флага утром во вторник пройдет молодежная акция с участием 6 тысяч человек. Мероприятие также приурочено ко Дню таджикской молодежи, который отмечается ежегодно 23 мая.

Этот праздник появился в республиканском календаре в 1998 году по инициативе Эмомали Рахмона с целью обратить внимание общественности на проблемы молодого поколения таджикистанцев.

Глава государства в своем ежегодном послании к парламенту республики предложил объявить 2017 год Годом молодежи.

«Молодежь — наше будущее, в этой связи мы должны обратить особое внимание на обучение молодежи и подрастающего поколения», — отметил Эмомали Рахмон.