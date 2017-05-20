Таджикские байкеры продолжают свой мотопробег по Соединенным Штатам Америки. Мотоциклисты побывали на Ниагарском водопаде. Свои наблюдения о поездке руководитель команды Фарход Калонов выкладывает на странице в Фейсбуке.

"Дорога в город Буффало, что находится на границе с Канадой оказалась на загляденье красивой. Живописные пейзажи менялись один за другим. Лес, справа и слева, распростёртый до горизонта менялся озёрами, озера превращались в реки, реки переходили в ухоженные аккуратные деревеньки с зелёными лужайками и железными ажурными калитками".

"Мощь падающей воды заставляла уважать себя. Каждую секунду тонны воды падая разлетались в миллионы брызг, образовывая облака водяной пыли, которая разлеталась на сотни метров вокруг... Зрелище одновременно и удивляло и завораживало!!!! Такого я никогда ещё в жизни не видела, прокричала жена сквозь облако воды....

Я тоже, подумал я... отвечать было бесполезно, грохот воды заглушал все вокруг, глушил звук двигателя катера, крики сотни чаек круживших над головами, радостные возгласы пассажиров в дождевиках. Водопад давил все вокруг своей мощью, заряжал тебя какой то особенной, правильной энергией, от которой хотелось громко кричать, прыгать, и даже просто улыбаться, радуясь как ребёнок от того что почему то именно ты оказался в этом сумасшедшем по энергетике месте и вместе с тысячами людей впитал в себя всю силу падающей воды Ниагары".

"2 часа ночи... Навигатор ведет нас к выбранному мотелю через весь город Буффало. Уставшие въезжаем в куда то большое, где стоят сотни Фур и машин, и везде висят официальные вывески "Canada"...Да мы на границу с Канадой приехали кричу я в микрофон Мансуру...Смотрю на навигатор, а он невозмутимо тащит нас через границу на ту сторону другой страны"

"Это американцам не нужна виза, чтобы заехать в Канаду, это американский навигатор не спросив у нас, кто и откуда мы, исправно по-американски затащил нас на границу и недоумевает почему мы не можем ее пересечь, и это мы таджикские байкеры, по простоте душевной, видя границу с Канадой припарковались в запретной зоне и пошли в Duty free за покупками подешевле, а по правилам, после посещения Duty free ты должен покинуть территорию США, и давно играя на нервах у наблюдающих за нами полицейских заехали на границе на дорогу с противоположным движением, и уперлись в огромную фуру которая заехала нам просто в лицо

Show me your passports!!!! Скомандовал полицейский держа руку на кобуре... You are on Usa-Canada border!!! What are you doing????? It's a wrong way!!! It's not aloud to enter border zone!!!

"Много слов, много извинений, объяснять пришлось многое, и суть мотопробега, и пройденный за один день 600 километровый путь, и усталость, и ошибку навигатора. Надо отдать должное полицейским, нас на удивление поняли и простили. Вернули все документы. Отпустили с словами больше так не делайте. Мы в шоке отъехали оттуда и просто встали в ночном городе понимая что были на волосок от кууууучии проблем".

"Пронесло...пронеслась в голове мысль... сердце нервно билось.. руки не слушались... нельзя так ошибаться... это может плохо закончится... все.. нашли первый же попавшийся на дороге мотель...зашли в первый попавшийся возле мотеля бар... молча выпили".

"Где-то рядом шумел знаменитый на весь мир водопад, за окном мотеля давно спал туристический городок, и только я заканчивая в 4 утра писать этот пост и до сих пор переживал этот инцидент с канадской границей, удивляясь, как получилось так, что нас отпустили просто так, за столько нарушений, без штрафов и долгих разбирательств, просто по человечески поняв и простив, как обычных заблудившихся мото туристов...".