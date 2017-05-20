Фото: Со страницы НОК РТ на Фейсбук

Велосипедный марафон, прошедший 20 мая в Душанбе и приуроченный к Году молодежи, был организован столичной мэрией, Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма страны, Олимпийским комитетом республики, и компанией «Iamdifferent».

Веломарафон стартовал со столичной площади «Дусти» и финишировал на кольцевой в районе поселка Чорбог. Расстояние дистанции составило 12 километров.

Со страницы НОК РТ в Фейсбук

К участию в этом мероприятии были приглашены все желающие без ограничения по полу и возрасту, как вело-любители, так и профессиональные велосипедисты.

Перед началом велопробега выступили первый зампредседателя города Душанбе Зувайдзода Махмадсаид и глава Комитета по делам молодежи, спорта и туризма республики Ахтам Абдуллозода, пожелавшие участникам соревнований успехов.

Со страницы НОК РТ в Фейсбук

- Цель веломарофона - пропаганда физической культуры и велосипедного спорта, а также здорового образа жизни среди населения, главным образом среди молодежи, - сообщили перед стартом организаторы спортивного мероприятия.

Среди мужчин первым линию финиша пересек воспитанник республиканской школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике Мехроб Одинаев. Сын и отец – Игнат и Ринат Батыршины заняли соответственно второе и третье места.

Среди женщин первое место заняла Юлия Жукова. Вслед за ней финишировали Фарахнози Бахром (2 место) и Екатерина Батыршина (3 место).

Призерам и победителям были вручены медали и грамоты и памятные призы от организаторов.

Также памятными призами были награждены самые юные участники велопробега – 9-летний Файзуллои Зубайдулло и 10-летняя Милана Батыршина.

Со страницы НОК РТ в Фейсбук

Свои подарки получили и самые старшие велосипедисты - Зафар Шаропов и Мубаббат Давлатова.

Также подарки получили 20 активных участников соревнований, а 200 веломарафонцам со стороны Олимпийского комитета страны были вручены сертификаты.