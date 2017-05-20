США и Саудовская Аравия заключили оборонных контрактов на общую сумму в 110 миллиардов долларов. О подписании документов было объявлено в день визита Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Президент США Дональд Трамп заключил в субботу в Эр-Рияде крупнейшую в истории Соединенных Штатов оборонную сделку, договорившись о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии на сумму почти $110 млрд. Об этом заявил в Twitter официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщают СМИ.

"В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую единовременную сделку по обороне в американской истории, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более $109,7 млрд", - написал Спайсер.

Подробностей сделки представители двух стран не раскрыли.

20 мая президент США Дональд Трамп приехал с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Поездка в Эр-Рияд открыла первое международное турне 45-го президента США.

В аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии. Монарх принял с королевскими почестями президента США.

Сразу после завершения торжественной церемонии в аэропорту Трамп вышел в «Твиттер» и поделился фотографиями церемонии. Ради высокого гостя Король Салман поднял в небо истребители, которые раскрасили небо над аэропортом в цвета американского флага.

Король Салман, не имеющий обыкновения изливать свои мысли и чувства в «Твиттере», сегодня зашел туда ради Трампа.

«Мы приветствуем президента Соединенных Штатов в Королевстве Саудовская Аравия. Господин президент, Ваш визит укрепит наше стратегическое сотрудничество, принесет миру безопасность и стабильность», — написал монарх.

Трамп стал первым в истории президентом США, избравшим целью своего первого заграничного визита Саудовскую Аравию. Его предшественники обычно начинали с визитов к ближайшим соседям — в Канаду и Мексику.

Начав свое турне со столицы мусульманского мира, Трамп произнесет в Эр-Рияде речь об исламе и необходимости объединенных усилий в борьбе с терроризмом.

Программа первого заграничного турне Трампа включает посещение столиц трех мировых религий, в том числе и Израиля, встречу с Папой Франциском и выступления на саммитах НАТО и «Большой семерки» в Европе.

Завтра, 21 мая, Дональд Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств. В том числе и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который сегодня улетел в Саудовскую Аравию в сопровождении главы МИД РТ Сироджиддина Аслова.