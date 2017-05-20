АО «Узбекэнерго» и Министерство энергетики Туркмении 20 мая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии, сообщает Газете.uz.

Меморандум подписан в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркмению.

«Документ по итогам переговоров президентов двух стран в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши подписали заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов и министр энергетики Туркмении Чарымырат Пурчеков», — говорится в публикации.

По данным издания, меморандум предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркмении в Казахстан и Киргизию через энергосистему Узбекистана.

«Он также затрагивает вопросы поставки электроэнергии за счет погашения задолженности ГЭК «Туркменэнерго» перед «Узбекэнерго» по взаимосогласованной цене», — сообщает издание.

Кроме того, Узбекистан и Туркменистан намерены совместно разрабатывать месторождения на Каспии.

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Государственный концерн «Туркменнебит» («Туркменнефть») подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши в субботу.

Как сообщил «Газете.uz» источник в аппарате Президента Узбекистана, документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана.

Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции. Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран.