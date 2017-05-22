Навруз Арабов выполняет упражнение «Мили сангин», входящее в программу соревнований по зурхане.

Сборная Таджикистана завоевала 4 бронзовые награды IV Исламских Игр Солидарности в Баку. Две из них на счету у атлета Навруза Арабова.

Таджикские спортсмены до последних дней Игр не смогли завоевать медали, и только участие в соревнованиях по комплексу «Зурхона» оказалось результативным. В дисциплинах «Мили сангин» и «Санг» Навруз Арабов выиграл две бронзовые награды, по одной бронзе в активе Исмоила Сангова (дисциплина «Каббода») и Абдуали Назарали (дисциплина «Чархи чамани»).

Напомним, что IV Игры исламской солидарности проходят в Баку с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и трем неолимпийским.

Таджикистан представил своих спортсменов на этих соревнованиях в 7 видах спорта – дзюдо, стрельба, таэквондо WTF, волейбол (женщины), тяжелая атлетика, вольная борьба и зурхона.

Волейболистки Таджикистана в подгруппе проиграли все матчи – 0:3 Азербайджану и Турции, 1:3 - Кыргызстану.

В женском дзюдо Шохида Каландарова в весовой категории до 57 кг заняла 7-е место.

Остальные спортсмены Таджикистана не смогли проявить себя, выбыв из соревнований на начальных стадиях.

По итогам Исламиады в общекомандном зачете победила сборная Азербайджана, завоевавшая в общей сложности 75 золотых медалей, 46 серебряных и 33 бронзовые награды.

По этому показателю сборная Турции находится на второй позиции списка, на счету этой страны 68 золотых, 63 серебряные и 54 бронзовых медалей, а в общей сложности в Турцию может уехать из Баку не меньше 185 медалей.

Третье место занимает сборная Ирана, в копилке которой 31 золотая, 26 серебряных и 33 бронзовые награды — то есть 90 медалей в копилке национальной сборной.

Сборная Таджикистана оказалась на 36-м месте итоговой таблицы Игр.

Из стран Центральной Азии Узбекистан занял 4-е место, Кыргызстан - 10-е, Казахстан – 14-е, Туркменистан – 15-е места.

Первые Исламские игры проходили в 2005 году в Саудовской Аравии. Тогда первое золото Таджикистан принес Дильшод Назаров в метании молота. В таэквондо ВТФ Насхиддин Ворисов (до 54 кг) выиграл серебро.

II игры должны были пройти в апреле 2009 года в Иране, но были отменены из-за разногласий между Ираном и арабскими странами по вопросу названия Персидского (Арабского) залива.

III игры прошли в сентябре 2013 года в индонезийском городе Пеканбару, где Таджикистан не принимал участия.