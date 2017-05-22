Священный для мусульман месяц Рамазан наступит в этом году в субботу, 27 мая – такое решение было принято на заседании Совета улемов Таджикистана.

Как сообщили «АП» в Совете улемов Таджикистана, первый таравих-намаз после обязательной ночной молитвы состоится в ночь с пятницы на субботу - с 26 на 27 мая.

Таравих-намаз совершается только во время священного месяца. Этот намаз читается с джамаатом после ночной молитвы перед намазом витр. Название молитвы происходит от слова «тарвиха», что означает - перерыв, отдых, передышка.

По словам источника, в этом году размер «закота» (обязательный годовой налог в пользу бедных) обязаны давать те мусульмане, которые имеют лишние средства в размере не менее 22 тыс. 950 сомони: из этой суммы они должны дать закат 575 сомони.

Размер фитра (пожертвования) в текущем году установлен в размере 5 сомони за весь месяц. Духовное управление мусульман Таджикистана определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов пшеницы, согласно исламским канонам.

По теории, пожилые люди, которые не могут держать пост, должны отдать бедным 300 сомони, то есть каждый день жертвовать по 10 сомони.

Согласно законам шариата, на протяжении этого месяца мусульманам необходимо соблюдать строгий пост, отказ от еды, воды и интимных отношений каждый день от рассвета до заката. При этом по ночам запрет снимается.

Месяц Рамазан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан.