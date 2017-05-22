Первый вице-президент Афганистана генерал Абдул Рашид Дустум покинул страну и вылетел в Турцию, передает Аfghanistan.ru со ссылкой на телеканал «Толо».

По данным источников в окружении Дустума, вице-президент покинул Афганистан под давлением родственников, настаивающих на необходимости его лечения за границей.

Тем временем источник в правительственных кругах сообщил прессе, что генерал Дустум вылетел в Турцию в пятницу вечером.

Ранее в СМИ появились сообщения о намерениях президента ИРА Мохаммад Ашрафа Гани выслать своего заместителя из страны. Согласно поступившим данным, афганский лидер дважды обсуждал данный вопрос со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, и за Дустумом в Кабул уже прибывал турецкий самолет, однако первый вице-президент отказался покидать страну.

Отметим, что в прошлом году экс-губернатор провинции Джаузджан Ахмад Эшчи после словесного конфликта с генералом был задержан его телохранителями. По словам потерпевшего, последние подвергали его истязаниям и надругательству по приказу Дустума. Однако пресс-служба Дустума отрицает достоверность этих сведений.