АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 МАЯ 2017 ГОДА
- В Душанбе в честь Дня молодежи в Парке национального флага днем состоится молодежное шествие с участием 6 тысяч человек, а вечером на Центральном стадионе Душанбе пройдет Грандиозное шоу. Начало мероприятия в 19:00.
- В Душанбе продолжит работу «Лаборатории медиа и социальных инноваций», организованная Интерньюс в Таджикистане.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 МАЯ
День молодежи Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –23 МАЯ
1892 – Родился художник, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Охунджон Якубов.
1937-1997 – Родился ученый–биолог Аликул Тураев.
1939 – Родился писатель и журналист Валерий Талвик.
1940 – Родился писатель и журналист Бахтиёр Муртазаев.
1946 – Родился ученый Абдуджаббор Сатторов.
1951 – Родился академик Алишер Абдуллоев.
1951 – Родился ученый–экономист, дипломат Шухрат Султонов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 МАЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, мгла. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременные дожди, по ВГБАО без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 12-17 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.
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