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Мы узнали, что кроме своих доморощенных женихов, наши девушки чаще всего выходят замуж за наших ближайших соседей.
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