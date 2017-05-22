Активные жители столицы выступили с предложением в соцсети «Фейсбук» подписать коллективное обращение в адрес министерства культуры Республики Таджикистан с просьбой установить памятник в Душанбе балерине Малике Собировой. Данное предложение уже вызвало положительные отклики душанбинцев.

Сегодня выдающаяся балерина, Народная артистка СССР и Таджикской ССР, лауреат Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки Малика Собирова отметила бы свой 75-летний юбилей. Но...

Малика Собирова Кино-театр.ру

Жизнь балерины прервалась в феврале 1982 года: она скончалась в сорокалетнем возрасте от рака легких в Душанбе. Малика Собирова похоронена в костюме Жизели на столичном кладбище «Лучоб».

Следует отметить, что в Душанбе памятника Малике Собировой нет: на ее могиле установлен небольшой надгробный камень. Кроме того, на стене дома (магазин "Сказка"), где жила балерина, установлена мемориальная доска.

В воскресенье в честь 75-летия балерины в Таджикском государственном академическом театре имени С.Айни состоялся гала-концерт с участием балетных пар из ведущих театральных коллективов Российской Федерации, Азербайджана, стран Центральной Азии и Китая.

Гала-концерт в честь 75-летия Малики Собировой прошел в Душанбе соцсети

Малика Собирова родилась 22 мая 1942 года в Сталинабаде (ныне Душанбе).

Малика Собирова с большим успехом в 1961 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А.Я. Ваганова), получив уроки мастерства у известных педагогов.

Главным педагогом Малики была легендарная Галина Уланова: она в 1982 году прилетела в Душанбе, чтобы проводить в последний путь свою любимую ученицу.

Галина Уланова, Малика Собирова, Музафар Бурханов, 1979 год Alamy

Свою первую свою роль - Машу из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского Малика исполнила на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова будучи ученицей хореографического училища.

С 1961 года являлась солисткой балета Государственного академического театра оперы и балета имени С.Айни.

Малика Собирова лауреат Международных конкурсов в Варне (II премия, 1964г) и Москве (I премия, 1969г).

Её природный талант и исключительное трудолюбие способствовали созданию великолепных сценических образов.

Лучшие партии: Китри («Дон Кихот»), Жизель («Жизель»), Лейли («Лейли и Меджнун»).

Обладая тонким восприятием, искала в музыке глубокие человеческие эмоции, выражала душевные раздумья и переживания своих героев. Пластичные восточные движения и обаяние искусно сочетала с совершенной танцевальной техникой. Танцевала с лучшими солистами балета Советского Союза.

Танец Сабировой отличался совершенными стремительными вращениями, легким прыжком, многогранностью создаваемых ею сценических образов.

Неоднократно участвовала и выступала в спектаклях Большого театра СССР ("Жизель" и "Дон-Кихот"), Ленинградского, Ереванского, Рижского, Вильнюсского, Горьковского, Одесского, Свердловского, Новосибирского, Оренбургского, Алма-атинского, Фрунзенского, Ташкентского и Кишиневского театров. Выезжала с гастролями во многие страны мира.