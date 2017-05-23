Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и министр культуры РФ Владимир Мединский направили Народному артисту СССР, лауреату Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки и Государственной премии СССР Хошиму Гадоеву приветственное письмо в связи с его 80-летним юбилеем.

На сайте министерства культуры Таджикистана сообщается, что приветственное письмо высокопоставленных должностных лиц российского государства приурочено к 80-летию Хошима Гадоева, которое недавно отметил мастер.

"Многоуважаемый Хoшим - геpaми, пpимите сaмые сеpдечные поздравления по случаю Вашего замечательного юбилея! Неповторимый актер, талантливый режиссер и мудрый мыслитель, Вы снискали народное признание, как в Таджикистане, так и далеко за его пределами. Ваша многолетняя деятельность, направленная на развитие культуры в Таджикистане поистине заслуживают восхищения и самого глубокого уважения. Отдельную признательность хотелось бы выразить за Ваш неоценимый вклад в укрепление связей между нашими странами", - говорится в поздравительном послании.

"В России Вас помнят, любят и ценят", - отметили Швыдкой и Мединский.

10 мая 2017 года Народному артисту Таджикистана, Народному артисту СССР, лауреату Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки, и Государственной премии СССР Хошиму Гадоеву исполнилось 80 лет.

В тот же день известного таджикского артиста поздравил Эмомали Рахмон, вручив ему Свидетельство и почетный знак «Деятель культуры Таджикистана».