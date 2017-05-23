Премьер РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов в случае неправильного оформления документов на проживание в России иностранцев и лиц без российского гражданства, сообщается на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в тексте опубликованного документа.

Законопроект предлагает увеличить размеры административных штрафов для граждан – до 5 тысяч рублей (сейчас сумма составляет до 4 тысяч рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (сейчас до 30 тысяч рублей), для юридических лиц – до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).

Предлагаемая инициатива должна усовершенствовать законодательство в целях обеспечения национальной безопасности страны, отмечается в справке на сайте правительства РФ.

Напомним, в течение месяца, с 25 марта по 24 апреля, таджикским трудовым мигрантам с правонарушениями дали шанс легализовать свое присутствие и трудовую деятельность на территории России.

Амнистировали в первую очередь тех, у кого просрочена миграционная карта, кто не сумел своевременно получить патент или кому въезд в Россию был запрещен из-за неуплаты штрафа за несвоевременное оформление патента. Миграционная амнистия - 2017 не распространилась на лиц, которые были выдворены по решению судов.

По имеющимся данным, на территории России в трудовой миграции находятся около 1 млн граждан Таджикистана. По данным Главного управления по вопросам миграции при МВД РФ, в прошлом году более 419 тыс. таджикских мигрантов приобрели патент на работу в России.

А с января по март 2017 года на миграционный учет в РФ встали более 407 тыс. граждан Таджикистана.

В конце апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал срочно решить проблему административного выдворения нелегальных мигрантов из России. По его словам, на содержание одного мигранта после его задержания в месяц затрачивается 23 тысячи рублей, что в два раза больше, чем стоимость авиабилета из России в страны ближнего зарубежья.