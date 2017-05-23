План призыва молодых людей в ряды Вооруженных сил Таджикистана в городах и районах Согдийской области сегодня выполнен на 100 процентов. Ранее о выполнении плана призыва отрапортовали Хатлонская область и город Душанбе.

По данным Минобороны РТ, остается еще несколько дней до завершения армейского призыва - 31 мая: к этому дню план призыва по республике выполнен на 99%.

Так, в ГБАО план выполнен на 89%, в Согде - на 100%, в Хатлоне – на 100%, в районах республиканского подчинения - на 93%, в Душанбе – на 100%, сообщил «АП» источник в оборонном ведомстве Таджикистана/

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая включительно. В ряды таджикской армии будут призваны молодые люди с 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. По официальным данным, в стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста, однако около 150 тыс. из них имеют право на отсрочку или освобождение от призыва, непригодны для прохождения армейской службы, ещё около 100 тыс. находятся на заработках за пределами страны.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

Попал под «облаву»? Читай советы от «АП»