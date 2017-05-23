Графические изображения на кружках, выполненных таджикским художником Фаррухом Неъматзаде, попав в Америку, дали жизнь оригинальному проекту, который запустился на днях в интернете под названием "Голубые купола и оранжевые крыши". Проект расскажет всему миру о Центральной Азии, в частности, о Таджикистане.

Автор идеи и серии книг «Барзу и его мир», руководитель проекта и основательница «Barzu World» Марина Эбрамс отмечает, что однажды ее муж Джошуа привез из командировки в Таджикистан две кружки с графикой таджикского художника Фарруха Негматзаде.

Изображения на кружках настолько впечатлили Марину, что она сразу же начала воображать истории и рассказывать их своим детям. Так родилась идея создать серию увлекательных книг о таджикском мальчике Барзу, через которые юные читатели познакомятся не только с самобытной культурой таджикского народа, но и постепенно узнают много интересного о других народностях и странах Азии.

Кружки-вдохновительницы.

Марина уже более года работает над своей уникальной книгой. За это время она забросала друзей из Таджикистана и Узбекистана сотнями вопросов, общалась с экспертами, снова слетала в регион, посетила тандырные мастерские и обработала массу исторического и этнографического материала.

По ее словам, она с удивлением обнаружила, что существует очень мало интересных, написанных понятным языком книг для малышей о Центральной Азии, в особенности для детей дошкольного возраста. «А ведь это регион, где проживает более 100 этнических групп, где пролегал Великий Шелковый Путь, куда ступала нога Александра Македонского и где владычествовали Чингис-Хан и Темирлан. Сколько историй, сколько легенд и загадок!», - с восхищением пишет автор на сайте проекта.

Рассказать истории о жизни мальчика Барзу и об окружающем его мире удивительных вещей и восточных легенд Марину заставили ее дети. «Главным стимулом для создания этой книжной серии было рождение моих детей. Все родители хотят поделиться своим чувством мира и ценностей с нашими детьми и привить им любовь к тому, что мы любим, самим. И что я люблю? Читать и путешествовать! Узнать о других культурах, об истории далеких стран и завести новых друзей», - отмечает писательница.

Авторы проекта планируют напечатать книгу в твердом переплете, используя плотную бумагу. Размер книги составляет 310х280 мм, так как дети обожают огромные книги. Текст будет набран крупным шрифтом.

Иллюстрация к книге. Художник Фаррух Негматзаде

35 красочных иллюстраций на полный разворот нарисованы художником Фаррухом Негматзаде.

Авторы проекта убеждены, что эту уникальную книгу можно использовать для развития русского и английского языков, в качестве подарка, для чтения и обсуждения в детском саду, в качестве демонстрационного материала во время Международного Дня в школе, а также как материал для театрального представления, инсценировки в общественном клубе, центре или студии.

Марина Эбрамс и Фаррух Негматзаде

Книга рассчитана для детей от 3 до 12 лет. Чтобы сделать книгу интересной и понятной не только для детей разного возраста, но и для их родителей, авторы разделили ее на части. В художественном разделе размещаются история и сказка, в познавательной части дается информация о том, как работают мастера, в учебно-информационной главе публикуются «Этнографические заметки». В книге есть вспомогательный раздел, где можно узнать об идеях для игр и совместных занятий детей и родителей после прочтения книги.

В настоящее время объявлен сбор средств на поддержку проекта.

«Мне бы хотелось, чтобы книга получилась высокого качества и отвечала прежде всего моим требованиям и моему видению конечного продукта. Большой размер, твердая обложка, плотная бумага, цветные иллюстрации на полный разворот – все эти факторы определяют высокие издательские затраты, - разъясняет автор. - Полная сумма проекта – $18.000 – включает также административные, почтовые и транспортные расходы, работу технического редактора, изготовление бонусов (открыток, шапок, альбома раскраски), выплату соответствующих налогов и процентов за услуги Kickstarter. Но эта сумма НЕ включает гонорары за работу автора и художника. Мы очень надеемся, что нам удастся собрать больше $18 000».

Призывая вложить средства в книгу, автор предупреждает: «Не забывайте, что условия Kickstarter - ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. То есть, мы получим деньги на проект только в том случае, если соберем полную сумму 18 тысяч долларов США. Если мы не набираем этой суммы, то Ваши деньги возвращаются к Вам. Эти с одной стороны жесткие условия обеспечивают уверенность в том, что у нас будет нужная сумма на реализацию проекта и на выполнение всех наших обещаний».

Тем, кто поддержит проект, авторы обещают следующие планы-вознаграждения:

- эксклюзивный значок с изображением главного героя книги и еще

- по четыре эксклюзивных черно-белых и разноцветных круглых значков, альбом-раскраска, набор открыток, и экземпляры книг в зависимости от внесенной клиентом суммы.

Авторами проекта являются:

Марина Эйбрамс – автор идеи и серии книг «Барзу и его мир»; руководитель проекта и основательница «Barzu World». Окончила филологическую группу школу-гимназию в Алматы. Затем училась в Казахском государственном университете международных отношений и мировых языков им. Абылайхана по специальности «референт-переводчик английского языка». Как сообщает автор в своей страничке в соцсетях, помимо английского она изучала китайский и испанский языки, степень магистра получила в Монтерейском институте международных отношений (США) по специальности «Международные отношения».

Джошуа Эйбрамс – переводчик английской версии книги; муж Марины. Помимо своей профессиональной деятельности в сфере гражданского общества и общественного здравоохранения, Джошуа пишет прекрасные рассказы. К тому же он свободно говорит по-русски. Русский язык он изучал в 1991 году в Санкт-Петербурге по обменной программе при тогда еще Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. Позднее Джошуа был волонтером Корпуса Мира в Казахстане, жил и работал почти во всех странах бывшего СССР. Он закончил Бард Колледж и Университет штата Индиана. «Именно благодаря его работе я и оказалась в Таджикистане», - сообщает Марина Эйбрамс.

Фаррух Неъматзаде – иллюстратор книги; известный современный художник Таджикистана. Его знакомство с супругами Эйбрамс состоялось в 2005 году в Душанбе: будучи соседями, они стали хорошими друзьями. У Фарруха трое детей и четверо внуков. Он окончил Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) при Академии Художеств СССР, а затем в 1982 стал выпускником Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. Его работы представлены в галереях и частных коллекциях всего мира.

Наталья Кузьмина – корректор русской версии книги; закончила Гуманитарный факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы». С 1993 по 1996 год мы вместе с Натальей учились в одной филологической группе в Гимназии №134 города Алматы в Казахстане.