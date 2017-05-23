Президент Ирана Хасан Рухани назвал состоявшийся в Эр-Рияде американо-арабский саммит "спектаклем, который не решит проблему терроризма" и "бессмысленным шоу". Об этом он заявил на первой после своего переизбрания пресс-конференции в Тегеране 22 мая, сообщает радио "Озоди".

По мнению Рухани, "это совещание стало в большей степени спектаклем, который не будет иметь никакого ни практического, ни политического значения". Он напомнил, что подобные совещания проводились Саудовской Аравией и раньше". По оценке президента Ирана, "они не решат проблему терроризма".

Роухани заявил, что стабильность на Ближнем Востоке без участия Ирана - "невозможна". Он обвинил США в отсутствии знаний о регионе.

"Кто может сказать, что региональную стабильность можно восстановить без Ирана?" - сказал он.

Рухани сказал, что на базе взаимного уважения и совместных интересов Иран готов вести взаимодействие.

По словам Роухани, "реальную борьбу с терроризмом ведут народы Ирака, Сирии, Ливана". "Иранская нация помогает и будет помогать этим народам дипломатическими усилиями и военными советниками. Никто, кроме иракского народа, не сможет выгнать "Исламское государство" (запрещенная в России экстремистская группировка) из крупных городов Ирака. То, что этой группировки нет в Дамаске, - заслуга исключительно сирийского народа", - заявил Роухани. "Иран был и остается на их стороне", - отметил президент Ирана.

Возможности Роухани по проведению и выработке реальной политики остаются ограниченными ввиду того, что в клерикальной системе Ирана последнее слово при принятии решений остается за Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.