Таджикистан впервые за годы своей независимости завоевал бронзовую медаль на международной велогонке. Далер Савостьянов из Бустона занял третье место на шоссейной велогонке «Гран Фондо Тур Жетысу».

По сумме результатов двух гонок Далер набрал 15 очков, пропустив вперед победителя гонки Василия Ганжу и серебряного призера Виталия Егая из Казахстана. Джалол Рахимов финишировал на 17-м месте, Дильшод Холматов стал 22-м, Манучехр Юнусов – 35-м.

В первый день участники соревновались по групповой гонке на трассе Алматы – Талдыкорган на дистанцию 80 км. В следующий день состоялась круговая гонка вокруг дворца спорта «Жастар» в городе Талдыкорган на дистанциях от 10.8 до 32.4 км в четырех возрастных категориях.

По словам вице-президента Федерации велоспорта Таджикистана Андрея Миронова, для таджикских велосипедистов, которые только начинают выходить на международную арену, такой результат является вполне удовлетворительным. Он уверен: в случае регулярного участия в зарубежных соревнованиях будет создан необходимый багаж опыта и в будущем таджикские спортсмены могут достичь лучших результатов.

Далер Савостьянов на трассе Алматы-Талдыкурган Фотографии представлены Федерацией велоспорта Таджикистана

Бронзовый призер велогонки «Тур Жетысу» Далер Савостьянов поделился своими впечатлениями:

- Я заканчиваю 9-й класс гимназии №1 города Бустона (бывший Чкаловск). В свободное время посещаю секцию велоспорта. В этом году впервые в своей жизни вышел на зарубежное турне. Участвовал в соревнованиях в Башкирии, где занял 4 место. После этого прилетели в Астану, занимался в спорткомплексе «Сары-Арка», потом принял участие в молодежном чемпионате Казахстана. Оттуда прибыл в Алматы и пробовал себя в «Туре Жетысу». Хотя мне 16 лет, подал заявку в категорию от 18 до 35 лет. Результат оказался удачным. С начала гонки держался в лидирующей группе.

Тренер Далера в ОШВСМ Согдийской области Джалол Рахимов рад удаче своего ученика:

- Мы в Худжанде специализируемся в основном на велотреке. А в Казахстане пришлось участвовать в шоссейной гонке. Наши ребята выносливее, потому что тренируемся на тяжелых велосипедах, их вес 16 кг и более. А на международном турнире пользуются гоночными велосипедами меньшего веса – 7 кг. Поэтому разгоняться на них нам было легко.

Генеральный секретарь Федерации велоспорта Таджикистан Дильшод Холматов также действующий спортсмен. Он участвовал в Казахстане в нескольких турнирах.

- Наша главная цель популяризовать велоспорт среди молодежи Таджикистан. О результатах не думали, но вдруг успех Далера нас вдохновил. Оказывается, можем достичь успеха. Планируем вести наших велосипедистов осенью на Азиатские игры в помещениях в Туркменистане. А на следующем году подаем заявку на отбор чемпионатов мира и Азии.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов и велолюбителей из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Gran Fondo Kazakhstan Tour of Zhetysu - это шоссейный велозаезд, в котором может принять участие любой совершеннолетний желающий, кроме спортсменов, имеющих действующую лицензию UCI или национальных федераций по велоспорту.