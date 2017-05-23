Заключительный матч душанбинского «Истиклола» на групповом этапе Кубка АФК по футболу против туркменского «Алтын Асыра» обслужит судейская бригада из Омана. Матч пройдет 31 мая на Центральном республиканском стадионе.

Главным судьей назначен рефери ФИФА Якуб Саид Абдулла Абдул Баки. На линиях ему будут помогать ассистенты рефери ФИФА – Абдулла Али Абдулла Аль-Джардани и Аль-Хакмани Рашад Рашид Саид.

Функции четвертого судьи исполнит Аль-Шакси Халид Махрун Сулайман. Инспектором судей назначен Момбени Хидаят из Ирана, а комиссаром матча будет Юнг Таенам из Южной Кореи. Сообщает официальный сайт «Истиклола».

В послужном списке Абдул Баки 43 матчей международного уровня, в том числе три встречи с участием таджикских команд:

Кубок АФК-2013. Групповой раунд

«Аль-Риффа» - «Регар-ТадАЗ» - 2:1

«Сафа» - «Регар-ТадАЗ» - 1:1

Отборочный матч чемпионата Азии-2014

Таджикистан (U-16) – Индия (U-16) – 2:1

В матче «Истиклол» – «Алтын Асыр» определится команда, которая займет первое место в группе «D» и продолжит борьбу в Кубке АФК-2017.

Первая встреча между соперниками, которая прошла 3 апреля в Балканабаде, завершилась ничьей – 1:1. «Истиклол» и «Алтын Асыр» набрали по 13 очков после пяти сыгранных туров.