Tcell возобновил проект «Интернет для всех». В 2016 году проект «Интернет для всех» был удостоен 1 места в международной премии EACA (Event Awards Central Asia) в категории «Лучшее маркетинговое мероприятие» и вошел в лидеры премии Global Event Awards в номинации «Лучшее ивент-маркетинговое мероприятие». Тогда проект «Интернет для всех» был признан одним из лучших среди 84 проектов из 11 стран, заявленных на конкурс.

Интернет в наше время охватил почти всю планету. Интернет – это самый массовый и оперативный источник информации. Без него не представляют своей жизни более 5 миллиардов людей по всему миру. Мы используем Интернет чтобы общаться, сотрудничать, проводить исследования, выполнять задания, хранить информацию, совершать покупки, контролировать счета, и для многих других дел. Компания Tcell решила увеличить это число, и показать, что Интернет – это удобно и полезно практически для любой сферы деятельности людей.

Акция собирает в центрах городов всех желающих узнать много нового о глобальной сети. Местные жители могут узнать интересующую их информацию об Интернете, его преимуществах. Здесь можно задать вопросы и проконсультироваться с сотрудниками компании, узнать об услугах, тарифах и опциях от Tcell, и сразу подключить самые нужные из них.

Одна из самых востребованных и полезных услуг от Tcell для жителей регионов – мобильное приложение Чи Гап, позволяющее всегда оставаться на связи с родными и близкими за рубежом по низким ценам. Это первое национальное приложение для общения, и интерфейс разработан в том числе и на таджикском языке, что упрощает его использование нашими соотечественниками. Специалисты компании помогают установить приложение всем желающим и на месте объясняют, как им пользоваться.

Также специалисты компании помогают подобрать нужную Интернет-опцию в серии G+, в зависимости от потребностей абонента, или выбрать походящий тариф, например, «Осон» или «Фасон», подключают их и пополняют баланс абонентов прямо на месте акции.

«Интернет для всех» в 2016 году охватил все регионы Таджикистана. В этом году «Интернет для всех» начали путешествие по Таджикистану с Файзабада. В центре района собралось много людей, они с интересом узнавали новую информацию о глобальной сети, подключали самые необходимые услуги Tcell для выхода в сеть. Акция прошла уже в Файзабаде и Яване, а сегодня, в день молодежи, «Интернет для всех» отправился в Рашт, где пройдет масштабный праздник, и соберутся жители всей Раштской Долины.

Программа мероприятия «Интернет для всех» включает в себя музыкальные и танцевальные номера, в регионы приезжают известные исполнители и танцоры из столицы. Ведущие – сами сотрудники компании, проводят конкурсы, задают вопросы об Интернете. Все зрители максимально вовлечены в акцию: люди увлеченно рассказывают, как именно и чем помогает им использование Интернета в повседневной жизни и получают знания о том, как выгоднее и проще использовать Интернет от Tcell. В конце мероприятия самые активные участники получают приятные и ценные подарки.

Tcell – ближе, чем когда-либо!