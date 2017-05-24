АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 МАЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится концерт узбекской поп-исполнительницы Юлдуз Усмановой. Концерт пройдет в Амфитеатре столицы. В программе новая песня Юлдуз на таджикском языке «Ошно».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 МАЯ

1925 – Вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».

ДНИ РОЖДЕНИЯ –24 МАЯ

1915-1996 – Родилась народная артистка Раъно Голибова.

1928-1993 – Родился народный певец Таджикистана Саймуддин Бурхонов.

1924 – Родился профессор Содир Форсихонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.