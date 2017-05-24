Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан Хаджимэ Китаока принял участие в церемонии завершения «Проекта восстановления школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Вахшского района» Хатлонской области.

Торжественное мероприятие было приурочено к успешному завершению проекта, финансируемого правительством Японии в рамках безвозмездной помощи для широких слоев населения и гуманитарной безопасности (GGP).

В церемонии приняли участие председатель Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода, председатель Вахшского района Шарбатулло Азизулло, а также представители отдела образования, члены местных общин, ученики и их родители.

В рамках реализации проекта было выделено 83,812 долларов США в целях установки новой системы отопления в школе-интернате. Наличие системы отопления существенно повлияет на образовательный процесс и создание благоприятной атмосферы для учеников. Школе-интернату также были предоставлены 172 кровати и тумбы.

В своей речи во время церемонии посол Японии подчеркнул важную роль проектов безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности во внесении позитивных изменений для широких слоев населения Таджикистана. Г-н Хаджимэ КИТАОКА также отметил позитивный вклад подобных проектов в развитие дружеских отношений и дальнейшее расширение двухсторонних связей Республики Таджикистан и Японии. Председатели Хатлонской области и Вахшского района выразили свою благодарность за постоянную поддержку и содействие народа Японии в развитии Республики Таджикистан.

Правительство Японии и впредь намерено вместе с народом Таджикистана продолжать оказывать свою поддержку в создании лучшего общества для всех людей.

Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности являются частью Официальной Программы Правительства Японии по развитию. Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности предоставляются, преимущественно, местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах. Начиная с 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, Правительство Японии поддержало 376 гуманитарных проекта на общую сумму $33.3 миллионов долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан.