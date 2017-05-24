Дни культуры Таджикистана пройдут в Туркменистане с 27 мая по 2 июня. Таджикские артисты выступят в Ашхабаде и других регионах Туркменистана с художественной программой, подготовленной Народным артистом Таджикистана Давлатали Убайдуллоевым.

Целью мероприятия является укрепление культурного сотрудничества между двумя странами и показ таджикской культуры и искусства народу Туркменистана, сообщает пресс-центр министерства культуры страны.

В рамках Дней культуры планируется проведение концертных программ, художественной и фото выставки под названием «Современный Таджикистан», показ национальной одежды, книжной выставки и фильмов.

Таджикскую культурную делегацию возглавит заместитель министра культуры страны Зевар Давлатзода.

В Туркменистан поедут танцевальный ансамбль таджикской Госфилармонии им. Акашарифа Джураева, оперные певцы и исполнители «Шашмакома», ряд звезд таджикской эстрады.