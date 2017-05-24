Министру обороны Таджикистана генерал-лейтенанту Шерали Мирзо сегодня исполнилось 50 лет. Глава оборонного ведомства отмечает свой юбилей на рабочем месте.

Министр с раннего утра посещает некоторые войсковые части Душанбинского гарнизона, где знакомится с состоянием боеготовности частей и соединений, условиями службы и быта солдат и офицеров, сообщил «АП» источник в Минобороны республики.

Свой полувековой юбилей министр отметит вечером в кругу своей семьи.

Шерали Мирзо родился 24 мая 1967 года в районе Мир Саид Алии Хамадони Хатлонской области. В 1989 году окончил высшее командно-инженерное училище ракетных войск им. В. Чуйкова, в 2004 году с золотой медалью закончил учебу в Общевойсковой академии Вооруженных сил России.

Службу в рядах Вооруженных сил СССР начал в 1989 году в Пермской области, после приобретения независимости Таджикистаном и создания Минобороны республики начал службу в рядах Вооруженных сил страны. Был командиром батальона, бригады, первым заместителем командующего мобильными войсками МО РТ.

С 2005 по 2006 годы являлся командующим сухопутных войск, заместителем министра обороны Таджикистана.

С декабря 2006 года по ноябрь 2013 года был первым заместителем главы ГКНБ Таджикистана - Командующим пограничными войсками республики.

Указом президента Таджикистана 20 ноября 2013 года назначен министром обороны.

Награжден Орденами «Шараф», «Спитамен», «Зарринтодж», медалями.

Женат, имеет троих детей.

После неудавшегося вооруженного мятежа, который поднял один из заместителей Шерали Мирзо – экс-генерал-майор Абдухалим Назарзода в сентябре 2015 года президент Эмомали Рахмон сместил с занимаемых постов всех заместителей министра обороны, в том числе и начальника Генштаба Вооруженных сил страны. Шерали Мирзо тогда сохранил свой пост.