В Театре Российской армии сообщили о смерти режиссера-постановщика, народного артиста России, внука Иосифа Сталина Александра Бурдонского, передает РИА «Новости».

«Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре», — рассказал представитель театра.

По его словам, время гражданской панихиды и похорон будут известны позже.

Александр Бурдонский — сын Василия Сталина, внук Иосифа Сталина.

Василий Сталин с детьми от первого брака с Галиной Бурдонской - Александром и Надеждой ТАСС

Бурдонский — режиссер-постановщик более 20 спектаклей в Театре Российской армии. Среди его постановок «Игра на клавишах души», «Дама с камелиями», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут» и другие.

Заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный артист Российской Федерации. В прошлом году режиссер отметил 75-летний юбилей.

В декабре прошлого года в Москве ушел из жизни еще одни внук Сталина - Евгений Джугашвили.

Он был сыном Якова Сталина, который покончил жизнь самоубийством в немецком плену, отказавшись сотрудничать с нацистами.

Внук Сталина Евгений Джугашвили, правнук Виссарион Евгеньевич и праправнук Иосиф Виссарионович в Тбилиси, 1995 год ТАСС

Евгений родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова и Ольги Голышевой. Евгения Джугашвили только в 2002 году официально признали сыном старшего сына Сталина, Якова Джугашвили и, соответственно, внуком Иосифа Сталина. Дело в том, что Евгений был рождён в 1936 году в незарегистрированном браке своего отца с Ольгой Голышевой. Ребёнок по законам того времени получил фамилию своей незамужней матери. Родителям Евгения так и не суждено было стать мужем и женой. Они не сошлись характерами и вскоре расстались.