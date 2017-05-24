О том, кто может получить российское гражданство на территории Таджикистана, как попасть на прием в консульский отдел Посольства РФ в РТ и почему обладатели двойного гражданства не могут получить свидетельства о рождении ребенка или регистрации брака российского образца в посольстве РФ в Душанбе? На эти и другие вопросы в интервью «АП» рассказал временно исполняющий обязанности заведующего консульским отделом Посольства РФ в РТ Олег Жуков.

- Олег Игоревич, недавние инициативы российских депутатов о предоставлении гражданства России всем рожденным в СССР и их потомкам наделали много шума. Есть или, возможно, будут какие-либо изменения в законодательстве в связи с этими инициативами?

- К сожалению, пока эти изменения и дополнения к закону о гражданстве не вступили в силу, и мы в своей каждодневной работе руководствуемся указанным законом в действующей редакции. Нам пока неизвестно, будут ли эти изменения касаться приема в гражданство России лиц, проживающих за пределами России, или же только тех, кто уже проживает на законных основаниях на российской территории.

Исполняющий обязанности заведующего консульским отделом Посольства РФ в РТ Олег Жуков. Asia-Plus

- Какая категория людей может получить российское гражданство в упрощенном порядке на территории Таджикистана в консульском отделе посольства России?

- Иностранные граждане и лица без гражданства могут обращаться за приобретением гражданства РФ только в двух случаях.

Первый случай: если они имеют хотя бы одного родителя, обладающего гражданством России и проживающего в России, т.е. у отца, матери или законного опекуна есть внутренний российский паспорт с постоянной регистрацией. В таком случае иностранному гражданину следует заполнить заявление о приеме в российское гражданство, приложить к нему копии документов, подтверждающих факты, упомянутые в заявлении, а также предъявить на приеме в консульском отделе в оригинале все документы, копии которых прикладываются.

Особо хотелось бы отметить, что документы не должны содержать исправлений, вызывать сомнений в подлинности, должны быть физически целыми (не порванными, не пробитыми дыроколом и т.д., должны содержать установленное количество страниц), а также не должны быть заламинированными (это касается в основном свидетельств о рождении). Внимание следует уделить сроку действия внутренних паспортов. Как российское, так и таджикское законодательство предписывает менять документы по достижении определенного возраста – вовремя не замененный паспорт считается недействительным.

Стоит отметить, что если у ребенка (до 18 лет) оба родителя являлись гражданами России на момент его рождения, то ребенок имеет гражданство России по рождению и документы следует подавать только для установления гражданства и проставления соответствующего штампа в свидетельстве о рождении. В этом случае постоянная регистрация в России не является обязательным условием, у родителей могут быть только общегражданские заграничные российские паспорта.

При приеме в российское гражданство несовершеннолетнего ребенка, у которого только один из родителей является гражданином России, кроме заявления одного из родителей требуется письменное согласие второго родителя на приобретение ребенком гражданства России.

Второй случай: если заявители имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства, т.е. если у них есть удостоверение лица без гражданства и подтверждение наличия в прошлом гражданства СССР. В таком случае лицу без гражданства также можно обратиться в консульский отдел с заявлением и соответствующими документами.

«Будет создана система онлайн-записи на прием»

- Как сейчас производится запись на прием в консульский отдел?

- Прием по большинству консульских вопросов осуществляется по предварительной записи в порядке общей очереди. Консульский отдел создал все условия для предоставления заявителям равных возможностей записаться в очередь на прием вне зависимости от места их проживания и иных факторов, для чего была введена система записи по телефону.

На территории Таджикистана проживают тысячи граждан, имеющих законные основания для приобретения гражданства России, а когда число заявителей превышает возможности государственного органа, то основная задача – структурировать всех желающих в очередь, тем самым создать четкую и прозрачную систему, в рамках которой все смогут реализовать свои права, не ущемляя права других лиц.

Напомним, что существовавшая до октября 2015 года система электронной очереди (живой очереди с использованием талонов, выдаваемых автоматом) вызывала недовольство заявителей и справедливые упреки в том, что отдельные граждане, используя физическую силу, забирали талоны для их последующей продажи. Периодически сотрудники силовых структур страны осуществляли рейды и задерживали подобных «предпринимателей», но уже через несколько дней на их месте появлялись новые. Мы прислушались к мнению посетителей и пересмотрели подход к формированию очереди.

Когда в посольство России в РТ была еще «живая очередь», нередко у здания консульства были такие столпотворения, что доходило чуть ли не до драк. "Озоди"

На смену электронной очереди пришла система записи желающих лично сотрудниками консульского отдела, в том числе заведующим. Она просуществовала до февраля 2016 года. Прозрачность формирования очереди была достигнута, однако и эта система оказалась не лишена недостатков: из-за записи всех желающих очередь на подачу документов по вопросам гражданства была сформирована более чем на год вперед. Причем очередь в основном состояла из жителей Душанбе и окрестностей (тех людей, кто мог лично прийти в консульский отдел, чтобы записаться), что вновь вызвало резонное недовольство заявителей, не имевших возможности лично приехать.

В этой связи принцип формирования очереди был пересмотрен кардинальным образом. Было установлено, что мобильными или стационарными телефонами ежедневно имеют возможность пользоваться свыше 98% жителей страны, и этот метод записи был признан наиболее удобным. Было принято решение о записи на прием по телефону в установленное время. Это позволяет гражданам не толпиться у входа в отдел, а записаться, сидя дома или на работе.

Несмотря на очевидные недостатки, введение системы записи по телефону привело к желаемому результату: среди тысяч записавшихся и принятых за последние месяцы помимо душанбинцев есть и жители практически со всего нашего консульского округа, то есть со всей страны, за исключением Согдийской области (в Худжанде консульские услуги оказывает Генеральное консульство России).

Вообще, если говорить о количестве рассмотренных консотделом обращений по вопросам гражданства, то в прошлом году через наших дипломатов прошло около двух тысяч заявителей. Причем многие из них в своих заявлениях указывали и своих несовершеннолетних детей, которые тоже принимались в гражданство. Поэтому число новых граждан России – уроженцев Таджикистана, приобретших российское гражданство в нашем отделе в 2016 году, составило не меньше 4-5 тысяч человек.

- Но дозвониться до вашего отдела достаточно сложно.

- Мы понимаем, что система записи по телефону не устраивает многих. В значительной степени это связано с тем, что у заявителей создается ложное чувство, что невозможно дозвониться. В часы записи телефон консульского отдела ни на секунду не свободен: как только мы записываем одного дозвонившегося и кладем трубку, дозванивается следующий, после чего все повторяется до тех пор, пока вакантные места не заканчиваются. Во-вторых, к сожалению, из-за большого количества одновременно осуществляемых звонков на линии случаются сбои и некоторые звонки сбрасываются, что трактуется заявителями как злонамеренные действия сотрудников консотдела.

Для того чтобы у людей не создавалось обманчивого ощущения, что сотрудники консульского отдела препятствуют осуществлению их законных прав (а именно в этом нас чаще всего и упрекают), нами была проделана значительная работа по созданию системы онлайн-записи на прием по всем консульским вопросам (кроме получения свидетельства на возвращение, свидетельства о смерти и приема заведующего консульским отделом по сложным вопросам). Преимущество данной системы перед записью по телефону – еще большая прозрачность, а также автономность и непрерывность. Каждый желающий теперь сможет включить компьютер (планшет или смартфон), зайти на сайт онлайн-записи и выбрать удобное время посещения консульского отдела по интересующим его вопросам. Под автономностью мы понимаем следующее: интернет-платформа, на базе которой реализована онлайн-очередь, располагается на сервере МИД России, что исключает какие-либо киберугрозы. Непрерывность работы системы заключается в том, что запись по всем консульским вопросам будет осуществляться ежедневно, а не по графику. В определенные дни будет открыта запись на один месяц вперед. Например, если заявитель зайдет на сайт онлайн-записи 1 июня, то он сможет выбрать любой день для посещения с 1 июня по 1 июля (разумеется, при наличии свободных мест), а уже 2 июня заявителю будет представлен диапазон с 2 июня по 2 июля, и так далее. Проще говоря, если человек заходит на сайт и видит, что в ближайший месяц все места в очереди по интересующему его вопросу заняты, то ему не нужно ждать неделю или месяц, чтобы вновь попытаться записаться, а достаточно зайти на сайт на следующий день, и, возможно, ему повезет и он получит место в очереди.

Особенно хотелось бы отметить, что мы предусмотрели и возможность записи по телефону лиц старше 65 лет. Мы понимаем, что людям старшего поколения сложно освоить тонкости работы в интернете, поэтому создаем для них комфортные условия по записи в очередь. При этом число ежедневно принимаемых пожилых людей будет фиксированным.

- Когда будет запущена система онлайн-записи и по какому адресу ее можно найти?

- Технически все уже готово, система протестирована и работоспособна. Во второй половине мая на сайте посольства (в разделе консульских вопросов), а также на информационном стенде консульского отдела мы разместим подробную инструкцию по пользованию системой, дадим ссылку на сайт, а также информацию о графике приема звонков от лиц старше 65 лет.

«Свидетельство о рождении российского образца не дает преимущества»

- Кто имеет право на получение свидетельств о рождении, заключении брака в консульском отделе Посольства РФ в РТ?

- Говоря о нотариате, невозможно не сказать о том, что Россия и Таджикистан являются подписантами Минской конвенции, которая предполагает, что документы, которые на территории одной из сторон изготовлены или засвидетельствованы специальным учреждением по установленной форме, скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других государств - участников Конвенции. То есть документы, которые на территории одной из сторон Конвенции рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других договаривающихся сторон доказательной силой официальных документов.

Документы, должным образом удостоверенные нотариусом на территории Таджикистана, не требуют дополнительного заверения или легализации в консульских учреждениях России в Таджикистане и имеют равную силу с документами, удостоверенными российским нотариатом.

Тем не менее, если гражданину все же требуется доверенность, заверенная российскими органами нотариата, то он может обратиться за этим в консульский отдел, но при этом стоит учитывать, что мы производим исключительно заверение доверенности, а не занимаемся ее составлением. Поэтому заявителю при обращении к нам следует проконсультироваться с органом, требующим доверенность, и получить образец, по которому мы можем выдать требуемый заверенный документ.

В вопросах регистрации брака и рождения ребенка все немного сложнее. Подавляющее число российских граждан, проживающих в Таджикистане, являются бипатридами, то есть наряду с гражданством России имеют и таджикское гражданство. Этот факт создает некоторые проблемы. В частности, мы, как орган, ведающий вопросами ЗАГС за рубежом, полномочны регистрировать изменение гражданского состояния граждан России, находящихся за рубежом. Тем не менее, зачастую мы не можем этого сделать, так как таджикское законодательство предписывает оформлять изменение гражданского состояния своих граждан в органах республики. А мы не можем толкать россиян-бипатридов на нарушение законов Таджикистана.

К сожалению, граждане почему-то считают, что, например, свидетельство о рождении российского образца предоставит ребенку некие преимущества, поэтому всеми правдами и неправдами пытаются его получить. К счастью, все документы, отражающие изменение гражданского состояния граждан наших стран, имеют одинаковую юридическую силу, и таджикские документы не создадут каких-либо дополнительных проблем их обладателям.