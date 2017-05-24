Миллиардер Алишер Усманов записал второе обращение к политику Алексею Навальному. Видео Усманов разместил на личной странице «ВКонтакте».

Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из «Собачьего сердца», который «обещал все отнять и поделить». «Но если Шариков — необразованный демагог по книге, то ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — заметил Усманов.

«Что касается ответа Навального, я ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал ложь, пиар, очередные заявления вроде «вы украли у нас руду», «где первый миллион», — сказал Усманов.

Он отказался от предложенных Навальным дебатов, заявив, что дискуссия у них состоится в суде. «Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление Усманов.

Первое видеообращение Усманов выпустил 18 мая, в день первого заседания суда по иску о защите чести и достоинства к Навальному. Тогда миллиардер назвал политика уголовником, неучем и лузером. Усманов, в частности, потребовал от Навального извиниться за обвинения бизнесмена в изнасиловании, за которое того якобы осудили в СССР.

Навальный в ответ предложил Усманову провести дебаты, пообещав также предметно ответить на все заявления миллиардера из первого видео.

Усманов подал на Навального в суд после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что миллиардер подарил близким к премьер-министру Дмитрию Медведеву людям собственность на Рублевке.