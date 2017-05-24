Глава Агентства по госуфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода. Был назначен президентом на этот пост 23 января 2017 года. До этого являлся начальником управления кадров Генпрокуратуры РТ.

Глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана прокомментировал «АП» дело арестованных экс-сотрудников своего ведомства.

В письменном ответе на запрос «АП» Сулаймон Султонзода сообщил, что специальная следственная группа занимается расследованием дел арестованных. Он уточнил, что в эту группу входят квалифицированные сотрудники правоохранительных органов.

«Вся информация, публикуемая в последнее время в СМИ относительно изъятия 35 млн долларов из родительского дома Давлатбека Хайрзода, 1 млн 300 тысяч долларов и 6 кг золота из дома Фируза Холмуродзода, мешков с денежными средствами, золотом и драгоценными камнями из бункера Фирдавса Ниёзбадалова (Абдугафорзода) в ходе проведения обыска, является необоснованной», - заявил в своем ответе Сулаймон Султонзода.

Он также опроверг информацию о том, что медицинское заключение лаборатории "Био-Папа" города Москва в уголовном деле Зайда Саидова было сфальсифицированным.

Глава Антикоррупции сообщил, что «в интересах следствия о ходе следственных действий Агентство не может предоставить подробную информацию до его окончания».

Напомним, в Таджикистане в конце апреля была уволена большая группа сотрудников Антикоррупционного агентства Таджикистана. Позже последовали аресты некоторых уволенных.

Первым был арестован Фируз Холмуродзода — бывший руководитель следственного управления Антикоррупционного агентства.

Вслед за ним были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова), зампред антикоррупционного управления по Хатлонской области Сафарали Хомидзода и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

24 апреля был задержан Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе 2017 года.

Хайрзода, по утверждению разных источников, задержали на севере Таджикистана при попытке покинуть территорию страны.

Его брат Кутбиддин Хайров — владелец рынка и футбольного клуба «Хайр» в городе Вахдат, откуда родом семья Хайровых, утверждает, что Давлатбек Хайрзода не имел намерения к бегству, а лишь хотел поехать в российские Минводы для лечения своего больного сердца, панкреатита и сахарного диабета, от которых страдает уже долгое время.

Прошел месяц со дня первого ареста сотрудников антикоррупции, но руководство Антикоррупционного агентства до последнего дня не давало никаких официальных комментариев по ходу расследования.