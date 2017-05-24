Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон победил президента США Дональда Трампа в состязании по рукопожатиям, пишет Mashable.

РИА Новости со ссылкой на издание отмечает, что на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Эмомали Рахмон, приветствуя президента США, отреагировал на энергичное рукопожатие Трампа, дернув руку американского лидера к себе. В результате возник неловкий момент, который длился семь секунд и напоминал игру в перетягивание канатов

Mashable пишет, что Дональд Трамп печально известен своим особым стилем пожимать руку, который можно охарактеризовать как "дергай и тащи". Такое рукопожатие может являться "демонстрацией силы".