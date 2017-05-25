Американские эксперты оценили ущерб от масштабной хакерской атаки, затронувшей 150 стран мира, в $1 млрд. Они не исключают новых атак в будущем, пишет РБК.

Общий ущерб от масштабной атаки с использованием вируса ​WannaCry составил $1 млрд. ​Такие данные публикует издание McClatchy со ссылкой на оценки американской компании ​KnowBe4, специализирующейся на кибербезопасности.

Сообщается, что всего WannaCry поразил от 200 тыс. до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира. «Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry за первые четыре дня, превысил $1 млрд, учитывая вызванные этим масштабные простои крупных организаций по всему миру», — заявил глава KnowBe4 Стью Сьюверман.



В общую оценку ущерба вошли потеря данных, снижение производительности, простои в работе, судебные издержки, репутационные ущербы и другие факторы, отмечается в сообщении компании.



Эксперты KnowBe4 также не исключают новые атаки в будущем.

Масштабная хакерская атака произошла 12 мая по меньшей мере в 150 странах. Хакеры использовали вирус-вымогатель WannaCry: он устанавливает на компьютер баннер, блокирующий доступ к данным, и требует заплатить за восстановление $300 или 600 в биткоинах. В противном случае вирус обещает удалить файлы в течение трех дней.



Атака затронула деятельность серверов российских телекоммуникационных компаний и силовых ведомств. Среди них оказались «МегаФон», «ВымпелКом»​, компьютеры МВД. В МЧС и Минздраве сообщили об успешном отражении атаки.