В штаб-квартире ШОС в Пекине состоялся «круглый стол», посвященный презентации стратегического документа Республики Таджикистан - Национальной стратегии развития страны на период до 2030 года, сообщается на официальном сайте ШОС.

В мероприятии приняли участие высокие представители министерств и ведомств КНР, руководство и сотрудники научно-исследовательских центров страны пребывания, представители дипломатического корпуса и средств массовой информации, должностные лица Секретариата ШОС, а также представители китайских компаний, сотрудничающих с Таджикистаном и вносящих свой вклад в его развитие.

В своем приветственном слове Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что «современный Таджикистан - это динамично развивающаяся страна и принятие стратегического документа определяет вектор дальнейшего поступательного развития страны».

Посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода проинформировал участников «круглого стола», что для достижения намеченных приоритетов и задач на период до 2030 года Правительством Таджикистана определены 4 стратегические цели развития.

«Первое - обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование электроэнергии, второе - выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну, третье - обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию и четвертое - расширение занятости», - сказал он.

«Этот стратегический документ служит базой для реализации основных приоритетов страны за счет повышения ответственности соответствующих государственных органов по совершенствованию существующей системы диалога между государственным и частным секторами, а главными критериями Национальной стратегии развития являются вопросы укрепление институционального развития, обеспечение эффективного контроля, прозрачности и управления по борьбе с коррупцией и финансовыми инструментами на всех уровнях управления», - подчеркнул Посол.

В этом контексте Посол также отметил, что «перед страной на новом этапе развития стоят три ключевые задачи - достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого со странами среднего сегмента со средним уровнем дохода, обеспечить устойчивость развития путем диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики и расширить и укрепить средний класс».

На «круглом столе» также выступили представители китайского научного сообщества и деловых кругов. Ими было отмечено, что несмотря на негативные тенденции мировой экономики, в Таджикистане обеспечиваются относительно высокие темпы роста экономики и проводятся эффективные структурные преобразования. Высокую оценку экспертов получили комплексные меры таджикского Правительства, которые привели к снижению воздействия внешнеэкономических шоков на экономику республики.

Большой интерес вызвала часть программы «круглого стола», которая была посвящена презентации китайскими компаниями реализуемых в Таджикистане совместных проектов. В ходе мероприятия были заслушаны выступления таких компаний, как China Global, TBEA, China Road and Bridge Сonstruction, китайская железнодорожная компания 19, китайская компания по освоению золоторудного месторождения Пакрут, Хуавэй и другие.

Подытожив работу «круглого стола», Посол Таджикистана П.Давлатзода отметил, что Таджикистан имеет большие возможности для дальнейшего развития и процветания. «Республика располагает такими ресурсами, как богатый человеческий капитал, молодое и растущее население, сельскохозяйственные и горнодобывающие, водные и гидроэнергетические ресурсы, живописные пейзажи и близость к крупным рынкам на Севере, Юге и Востоке. В раскрытии и задействовании этого потенциала, обеспечении лучшего качества жизни мы готовы сотрудничать со всеми нашими соседями, друзьями и партнерами», - заявил Посол.

Для реализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года, которого утвердил парламент республики в конце пршлого года, планируется привлечь частные инвестиции в размере около 55 млрд долларов. Это составляет почти половину всех средств, необходимых для осуществления целей документа.

В финансировании Стратегии значимую роль будут играть частные инвестиции, как прямые иностранные, так и внутренние, отмечают авторы документа.

Планируется «коренное улучшение инвестиционной среды для иностранных и внутренних инвесторов», чтобы привлечь запланированные средства.

Очень важным источником программного развития страны авторы Стратегии считают инвестиционную поддержку партнеров по развитию, средства многосторонних организаций и техническое содействие с их стороны по вопросам разработки и реализации реформ, указанных в документе. Ожидается, что доля партнеров по развитию составит 7,3 миллиарда долларов.

Предполагается, что партнеры по развитию увеличат финансирование за счет грантовых средств, что отвечает «духу новых целей устойчивого развития».

Общий объем прогнозируемых средств на 15 последующих лет по всем источникам финансирования Стратегии составляет 118 млрд 133 млн долларов.