Фото: Россия для всех

Таджикистан на чемпионате Азии в Гонконге, который состоится 26-28 мая, будут представлять семь дзюдоистов. Среди них и отстраненных от внутренних турниров Комроншохи Устопириён.

В состав команды дзюдоистов Таджикистана также вошли Сухроб Бокиев (60 кг), Хушкадам Хусравов (66 кг), Саидмухтор Расулов, Ходжазода Бехруз (73 кг), Садр Боев (81 кг), Комроншохи Устопириён (90 кг) и Саидджалол Саидов (100 кг), а также тренер Фахриддин Рахимов.

Дзюдоистки Таджикистана в чемпионате Азии участия не примут, отмечает пресс-центр Национального олимпийского комитета республики.

Всего в континентальном чемпионате примут участие 242 дзюдоиста из 28 государств Азии. Медали будут разыграны в весовых категориях 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг среди мужчин и 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг среди женщин.