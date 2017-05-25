В преддверии 20-й годовщины подписания Соглашения о мире и национальном согласии, которую Таджикистан отметит 27 июня, многие граждане страны надеются, что президент Эмомали Рахмон предложит парламенту республики проект очередного закона страны «Об амнистии».

Источник «АП» в аппарате президента сообщил, что объявление амнистии является прерогативой главы государства, и никто заранее не может предсказать, объявит он амнистию или нет.

В нижней палате парламенте Таджикистана «АП» заявили, что если все же глава государства пойдет на объявление амнистии, то на ее узаконение еще есть время.

По мнению известного таджикского политика и журналиста, профессора Иброхима Усмонова, который был бессменным участником переговорного процесса от правительства страны с объединенной таджикской оппозицией, который длился с начала 1993 года по 27 июня 1997 года, «День национального единства Таджикистана является одним из святых праздников таджикского народа».

«Во всем мире существует практика принятия амнистии в отношении осужденных в преддверии важных исторических дат, в том числе и при вступлении в должность новых президентов, - отметил Усмонов. - Я всегда был сторонником того, чтобы власть прощала тех людей, которые отступились, совершили не тяжкие преступления».

Отвечая на вопрос «АП» о том, можно ли ожидать амнистию оппонентов существующего правительства страны, Усмонов заявил, что власти Таджикистана в далеком 1999 году амнистировали всех своих противников, включая тех, которые с оружием в руках воевали против официального Душанбе.

«Сегодня в стране нет оппонентов правительства, которые отбывают наказание за свои политические взгляды: в тюрьмах Таджикистана сидят преступники, вина которых доказана судами», - считает профессор.

По мнению другого известного таджикского политика, генерал-майора в отставке Абдулло Хабибова, за прошедшие со дня подписания соглашения о мире в Таджикистане 20 лет достиг во всех сферах больших достижений, и «это заслуга президента, правительства и, конечно же, народа».

«Вообще, гуманизм свойственен нашему президенту, и исходя из этого, я могу предположить, что он в очередной раз может амнистировать тех, кто совершил не тяжкие преступления, тех, кто не представляют опасность для общества, тех, кто заслуживает прощения», - заявил Хабибов.

Политолог Шокирджон Хакимов в интервью «АП» выразил уверенность, что с учетом социально-экономической ситуации и ее отрицательного влияния на пенитенциарную систему Таджикистана, объявление амнистии было бы целесообразным.

«Необходимо чаще осуществлять акты амнистии и помилования в отношении заключенных, исходя из гуманных соображений», - считает он.

Однако Хакимов поставил под сомнение, что очередной гуманный акт коснется политических оппонентов: «Не думаю, что в отношении политзаключенных, особенно своих политических конкурентов, это произойдет.

«Субъекты законодательной инициативы склонны не принимать таких действий, поскольку, по их мнению, последствия таких действий могут дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране», - уверен политолог.

По мнению Хакимова, имеется рациональное зерно в том, что необходимо амнистировать и помиловать политзаключенных, создавая им возможность на ресоциализацию, реабилитацию и адаптацию для жизни в иных условиях. «Известно, что институты государственной власти, правоохранительные органы и силовые структуры фактически жестко контролируют все сферы общественных отношений и, в случае необходимости, в состоянии оперативно и адекватно реагировать на противоправные действия граждан и их объединений», - говорит эксперт.

Он напомнил примеры из международной практики, и центральноазиатских стран в частности, где в отношении политзаключенных были применены акты амнистии и помилования достаточно эффективно, что «получило одобрение не только со стороны граждан этих государств, но и международного сообщества».

Лидер Демпартии Таджикистана, депутат нижней палаты Маджлиси намояндагон МО РТ Сийиджафар Исмонов уверен, что амнистии необходимы не только для снижения тюремного населения, но и как проявление гуманизма, милосердия и доверия по отношению к гражданам, преступившим закон. В первую очередь, по его мнению, амнистия позволит оздоровить общество.

«Прежде всего, амнистия должна охватывать социально-уязвимые категории населения, совершивших малозначительные, неумышленные и нетяжкие уголовные правонарушения - несовершеннолетних, беременных женщин и женщин с детьми, инвалидов, пожилых людей», - убежден политик.

Исмонов также уверен, что нельзя амнистировать лиц, совершивших опасные и умышленные преступления - убийства, пытки, преступления террористического, экстремистского характера, наркопреступления, вступивших в преступные группировки и сообщества, участвовавших в боевых действиях на территории других государств, мятежах и осужденных за измену родину: «За эти преступления они должны полностью отбыть срок своего наказания».

По словам политика, практика показывает, что преступники в преддверии уже объявляемой амнистии сознательно совершают правонарушения, за которые позже можно попасть под амнистию: «Ведь они будут уверены, что накануне той или иной памятной даты или праздника подпадут под амнистию, и таким образом никогда не сойдут с «кривой дорожки».

Последняя амнистия в Таджикистане была объявлена в честь 25-ой годовщины независимости Таджикистана в августе прошлого года. Тогда свободу или уменьшение срока наказания получили более 12 тысяч человек. Осужденных за особо тяжкие преступления та амнистия не затронула.

В Таджикистане амнистии традиционно объявляются в честь «круглых» дат основных государственных праздников. Так, в честь 20-летия конституции Таджикистана в 2014 году амнистия затронула 10 тысяч человек, а в честь 20-летия государственной независимости в 2011 году в стране была объявлена «золотая» амнистия, по которой были помилованы 15 тысяч человек.