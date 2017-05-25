Церемония открытия производственно-демонстрационной теплицы в селе Чордара джамоата Тугарак Восейского района прошла 24 мая. В ней приняли участие посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, страновой директор ПРООН в Таджикистане Ян Харфст, заместитель председателя Хатлонской области Раджабали Раджабов и глава Восейского района Мусо Гаффурзода Зариф.

Развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений в Таджикистане, в котором внедряются новейшие технологии производства сельскохозяйственных продукций в сельской местности с целью развития местной экономики и увеличения и продвижения продукции местного производства.

Производственно-демонстрационная теплица построена в целях ознакомления сельских жителей с новейшими технологиями. Данный проект способствует эффективному развитию местной экономики, и улучшению благосостояния сельского населения, а также содействует в реализации национальных стратегий и программ социально-экономического развития области и района.

«Мы очень рады, что в торговых точках Восейского района появятся выращенные в тепличном хозяйстве помидоры и огурцы, которые смогут обеспечить более 7 тысяч жителей сельской местности джамоата Тугарак Восейского района. В настоящее время 8 человек трудоустроены в этой теплице, и мы надеемся, что в будущем многие дехканские хозяйства будут применять данную технологию, которая сможет повысить уровень трудоустройства в джамоате», - отметил Мусо Гаффурзода Зариф – председатель Восейского района.

Проект «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан» направлен на решение социально-экономических вопросов, которые способствуют улучшению жизни населения, исходя из приоритетов на национальном и местном уровнях. Проект содействует местным органам власти в эффективном планировании и мониторинге социально-экономического развития районов, посредством разработки и обновления программ развития районов и реализации около 50 приоритетных инициатив, вытекающих из этих программ. Проект способствует улучшению эффективности производителей и переработчиков сельскохозяйственных товаров и способствует повышению занятости и развитию бизнеса в девяти наиболее уязвимых районах Таджикистана, с учетом их социальных и экономических потребностей. Также особое внимание уделяется вопросам, касающимся поддержки сельского хозяйства и переработчиков, поддержки предпринимателей и т.д.