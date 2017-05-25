Mail.Ru разработала мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

Мессенджер был создан за четыре месяца на базе запущенного в июле 2016 года приложения «ОК Сообщения» соцсети «Одноклассники».

Компания в ближайшее время выпустит обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение, установленное на смартфонах, на TamTam.

В TamTam, заявили представители компании, «интегрирована база в 290 миллионов зарегистрированных в „Одноклассниках“ пользователей».

Мессенджер позволит переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с GIF-анимацией, отправлять фотографии, видео- и аудиозаписи. Также запланирована веб-версия TamTam, функции аудио- и видеозвонков, видеосообщения и каналы.

Предполагается, что новый мессенджер будет бесплатным, без рекламы и получит интеграцию с другими проектами Mail.Ru.

По данным Mail.Ru, по состоянию на февраль 2017 года приложение «ОК Сообщения», на базе которого создан TamTam, было установлено на около 1 миллионе смартфонов на платформе Android и на более 300 тысяч устройств с iOS.

Mail.Ru, в числе прочего, уже занимается развитием двух мессенджеров — «Агент» и ICQ. По данным Mediascope, на которые ссылается «Коммерсант», ICQ и «Mail.Ru Агент» занимают восьмое и девятое место по популярности в РФ соответственно.