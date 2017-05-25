Верховый суд Испании утвердил приговор нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. За уклонение от уплаты налогов он осужден на 21 месяц тюрьмы, однако отбывать срок аргентинец не будет.

​Месси и его отец Хорхе были обвинены в неуплате налогов в сумме €4,1 млн. Оба приговорены к 21 месяцу тюрьмы, однако срок будет условным — по законам Испании за экономические преступления не наказываются реальным заключением, если речь идет о сроке до двух лет. Об этом сообщает BBC.

Дело Месси было возвращено в суд Барселоны, который и вынес первоначальный приговор. Прокуратура требовала для Месси и его отца трех лет заключения, однако суд не согласился и приговорил аргентинцев к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов, так как учел, что часть налогов Хорхе Месси все же выплатил.



Первоначальный приговор был вынесен в июле 2016 года. Месси и его отца признали виновными в уклонении от уплаты налогов со сборов, полученных ими за изображение футболиста, в размере €4,1 млн в период с 2007 по 2009 год.



В ходе судебного процесса прокуроры утверждали, что Лионель Месси и его отец использовали налоговые убежища в Белизе и Уругвае для сокрытия доходов. Футболист заявлял, что он «ничего не знал» о своих финансовых делах. Во время заседания нападающий сказал, что не подозревал о каких-либо нарушениях, когда отец просил его подписать контракты или документы, связанные с правами на его изображения.



Лионель Месси заявил, что не участвовал в финансовых махинациях и только подписывал документы. «Меня заботила только игра в футбол», — заявил форвард «Барселоны».