Американские законодатели пытаются выяснить получал ли в свое время Дональд Трамп помощь от России в проведении своих финансовых операций, в частности, гарантировали ли российские банки кредиты, выданные Трампу "Дойче Банком", пишет Радио "Свобода".

В среду группа законодателей-демократов направила письмо главе американского отделения "Дойче Банка" с просьбой предоставить данные о результатах внутреннего расследования касающихся России. Одно из них было связано с так называемыми зеркальными операциями, с помощью которых через банк были выведены за границу миллиарды долларов.

"Дойче Банк" заплатил 600 миллионов долларов штрафа за нарушение законов об отмывании денег. Второе расследование касалось счетов, которые держат в этом банке Дональд Трамп и его близкие. В письме, подписанном несколькими членами финансового комитета Палаты представителей, законодатели просят банк дать больше информации об операциях по перемещению российских денег за рубеж и о том, были ли кредиты, выданные банком Дональду Трампу "гарантированы Россией или в том или ином роде связаны с Россией".

"У "Дойче Банка" репутация банка, где нет контроля, который был бы способен предотвратить отмывание денег", - заявила член Конгресса Максин Уотерс. По ее словам, информация, которую затребовали законодатели, может дать представление о связях президент Трампа с Россией и Кремлем. Авторы письма задаются вопросом почему банк продолжал кредитовать Дональда Трампа после того, как он объявил банкротство и отказался возвращать предыдущий кредит банку.

Пока непонятно, обладает ли финансовый комитет Палаты представителей полномочиями, чтобы обязать "Дойче Банк" предоставить требуемые документы.