Руководство Национального банка Таджикистана призывает ускорить процесс обсуждения новой трехлетней программы поддержки Международного валютного фонда для республики.

Важность скорейшего одобрения и подписания такого документа отметил первый заместитель главы НБТ Джамолиддин Нуралиев на встрече с миссией МВФ, возглавляемой Поллом Россом.

Стороны обменялись мнениями о развитии экономической политики страны, в том числе относительно нынешней ситуации с макроэкономическими показателями, реализации денежно-кредитной, фискальной политики, развития реального сектора экономики, финансовой стабильности, о ситуации в банковской системе страны, реализации реформ в этом направлении и мерах принятых для предотвращения влияния внешних факторов. Также обсуждались вопросы создания условий для оздоровления банковской системы страны, регулирования проблемных банков, усовершенствования правовой базы в сфере контроля и регулирования, повышения уровня финансовой прозрачности.

Возможность запуска новой программы поддержки МВФ для Таджикистана (Расширенный кредитный механизм МВФ в Таджикистане) рассматривается сторонами в течение четырех последних лет.

Взамен получения льготных кредитов по таким программам страна обычно обязуется выполнить ряд условий, которые будут выдвинуты международным финансовым институтом в ходе обсуждений.

Представители Фонда неоднократно выражали надежду, что в ближайшем будущем удастся достигнуть договоренности по новой трёхлетней программе, которая будет преемницей успешно реализованной предыдущей программы.

Напомним, срок действия предыдущей трехлетней программы «Расширенный кредитный механизм», в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн, завершился еще в июле 2012 года.