В столице России задержаны четыре предполагаемых члена террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракт на транспортном объекте столицы. Об этом, как пишет «Медуза», 25 мая объявила Федеральная служба безопасности.

В ведомстве сообщили, что задержанные являются гражданами России и стран Центральноазиатского региона, не назвав их имен. Отмечается, что после совершения теракта задержанные планировали отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

При задержании, как сообщила ФСБ, у подозреваемых нашли оборудование для производства взрывчатки, готовую самодельную бомбу, огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Помимо этого отмечается, что управление группой осуществлялось с сирийской территории. Уголовное дело в отношении задержанных пока не возбуждено.

Пресс-релиз ФСБ ничего не сообщает о месте и обстоятельствах задержания, но ранее стало известно, что на западе Москвы на Новопеределкинской улице оцепили жилой дом, где, предположительно, нашли бомбу.