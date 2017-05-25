Вопросы сотрудничества Таджикистана и Объединенных Арабских Эмиратов были обсуждены на встрече президента РТ Эмомали Рахмона с главой МИД ОАЭ Шейхом Абдулло бин Зайид Оли Нахайяном.

В Душанбе 25 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Абдулло бин Зайид Оли Нахайяна.

Эмомали Рахмон в начале беседы отметил, что Таджикистан является сторонником развития сотрудничества с ОАЭ во всех сферах, а также весьма заинтересован в реализации соглашений, достигнутых на высшем уровне в ходе встреч и переговоров сторон, сообщает пресс-служба президента РТ.

В беседе было выражено удовлетворение уровнем политического сотрудничества с ОАЭ и отмечено схожесть или близость позиций сторон относительно актуальных международных и региональных вопросов.

Для укрепления межпарламентского сотрудничества, создания межпарламентских групп дружбы, развития и укрепления экономического, коммерческого и инвестиционного сотрудничества была подчеркнута необходимость создания на этой основе Совместного фонда инвестирования и Коммерческого совета Таджикистана и ОАЭ, открытия в Таджикистане коммерческих банков Эмиратов, а также активизация работы Совместной межправительственной комиссии по экономическому, коммерческому и техническому сотрудничеству.

На встрече также была выражена заинтересованность касательно важности вопроса расширенного двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, в том числе гидроэнергетики, транспорта, коммуникации, горной промышленности, сельского хозяйства, привлечения рабочей силы из Таджикистана в Объединённые Арабские Эмираты и туризма.

Стороны также выразили солидарность в вопросах безопасности ситуации в исламском мире, борьбы против международного терроризма и экстремизма, предотвращения и устранения новых вызовов и угроз современного мира, а также укрепления связей по поддержке друг друга в приемлемых для сторон формах.