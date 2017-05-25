На севере Таджикистана зарегистрированы первые жертвы купального сезона. За сутки там утонули двое несовершеннолетних братьев и прапорщик одной из войсковых частей.

20 мая несовершеннолетние братья, 8-летний Сардор и 13-летний Марат Боймуродовы, жители селения Дашкарантог города Канибадама, пасли скот на берегу Кайраккумского водохранилища, которое называют «Таджикским морем». Во время купания в неположенном месте на территории Канибадама дети утонули, сообщила сотрудник пресс-центра штаба по ЧС и ГО Согдийской области Шахзода Буттаева.

«Инцидент произошел примерно в 14 часов дня, но нашим сотрудникам сообщили об этом поздно, в 16.15. И первое тело было найдено в 19 часов вечера, второго мальчика нашли в 4 часов утра», - сообщила Буттаева.

По данным КЧС, 21 мая 23-летний прапорщик одной из воинских частей Согдийской области во время купания также утонул в водохранилище. Молодой человек купался на территории пляжа города Гулистон (бывший город Кайраккум). Его тело нашли вечером, примерно в 20 часов. Молодой мужчина был жителем района Джами Хатлонской области.

Штаб по ЧС и ГО Согдийской области призывает гостей и жителей области не купаться в неположенных местах.