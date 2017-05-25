Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане составила Карту возможного применения пыток и жестокого обращения в стране.

В Коалицию гражданского общества против пыток и безнаказанности Таджикистана с 2011 года и по сей день с жалобами на пытки и жестокое обращение обратилось около 200 человек. «Мы решили поработать с базой данных на карте и выяснить для себя откуда чаще всего поступают тревожные сигналы», - сообщается на сайте Коалиции.

По данным правозащитников, проанализировав все обращения за этот период, получается, что больше всего пытки и другие виды жестокого обращения применяются на стадии задержания и дознания.

«И это не случайно: юридическая коллизия в части термина «задержания» позволяла правоохранителям произвольно толковать свои действия по фактическому ограничению свободы передвижения граждан. Учитывая, что больше всего задержаний производит милиция, то, соответственно, 60% обратившихся (или 120 обращений) сетовали на действия сотрудников милиции. Причем в данном контексте география применения насилия со стороны стражей порядка обширная: на карте представлены отделы МВД практически всех районов, за исключением, пожалуй, Горно-Бадахшанской автономной области», - сообщают правозащитники.

По их анализу, самая неблагополучная ситуация в отделах внутренних дел (ОМВД-1 и ОМВД-2) Исфары (8 обращений), по семь обращений с жалобами на ОМВД Худжанда, Вахдата, столичных районов Сино и Сомони, 6 жалоб – на ОМВД района Шохмансур города Душанбе.

В Коалицию также поступило 18 жалоб на сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД в Худжанде, Вахдате, столичных районах Шохмансур и Сомони.

В этих отделах нет даже комнаты для задержанных, и поэтому, в соответствии с действующими нормативными актами МВД, сотрудники милиции не имеют права задерживать и доставлять граждан в места расположения подразделений УБОП, сообщается на сайте Коалиции.

Правозащитниками зафиксировано 23 жалобы на «дедовщину» среди военнослужащих. Четверо жителей сетовали на жестокое обращение со стороны сотрудников военкоматов. Самая неблагополучная ситуация – в пограничных войск ГКНБ Таджикистана, где, по словам правозащитников, практически все инциденты завершились летальным исходом солдата.

20 жалоб поступило на исправительные учреждения Минюста Таджикистана – среди «лидеров» ИУ 3/3 города Худжанда, СИЗО №1 Минюста и ИУ ¾ города Душанбе.

Кроме того, зарегистрировано 9 жалоб на ГКНБ и его структуры в районах, а также 3 жалобы на Агентство по контролю за наркотиками, столько же – на жестокое обращение в специализированных детских учреждениях и одна жалоба на сотрудника прокуратуры.

Составители карты приводят и конкретные факты применения пыток и жестокого обращения в отделениях милиции, СИЗО и в армейских подразделениях.