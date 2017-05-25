Узбекская исполнительница Юлдуз Усманова подарила настоящий праздник душанбинцам и гостям города.

Узбекская примадонна выступила перед таджикскими поклонниками после восьмилетнего перерыва. Со своей новой концертной программой Юлдуз Усманова выступила в Душанбе, под открытым небом в Амфитеатре. Выступление узбекской певицы не оставило равнодушным никого, все зрители с удовольствием подпевали и подтанцовывали под любимые и новые песни.

Свой первый концерт в Таджикистане Юлдуз Усманова дала в Худжанде. О своих впечатлениях и планах узбекская исполнительница поделилась в эфире радиостанции «Азия-Плюс». Видео с прямого эфира можно посмотреть здесь.